Kıran operasyonlarında 103 terörist etkisiz hale getirildi

Kıran operasyonları kapsamında, 17 Ağustos'tan bugüne kadar 103 terörist etkisiz hale getirildi, 169 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiğini bilgiye göre, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'nın kış üslenmesi hazırlıklarını bertaraf etmek, hareket kabiliyeti daralan terörist grupları bulup etkisiz hale getirmek, teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla, ilki 17 Ağustos'ta başlatılan Kıran operasyonları devam ediyor.

Kavaklı bölgesi merkez olmak üzere Hakkari-Van-Şırnak ara hattını kapsayacak şekilde, 17 Ağustos'ta başlatılan Kıran-1 Operasyonu'nu, 27 Ağustos'ta Bagok ve Mava alanları merkez olmak üzere Mardin-Batman-Şırnak ara hattında Kıran-2 Operasyonu, 21 Eylül'de Herekol ve Bestler Dereler bölgesi merkez olmak üzere Siirt ve Şırnak ara hattında Kıran-3 Operasyonu, 24 Eylül'de Çemçe-Madur bölgesi merkez olmak üzere Kars-Ağrı ve Iğdır ara hattında Kıran-4 Operasyonu izledi.

- Teröristlerin inleri imha ediliyor

Kıran-1 Operasyonu kapsamında, bugüne kadar 39 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist teslim oldu, 12 iş birlikçi yakalandı.

Operasyonda 88 mağara, sığınak ve depo imha edildi, 30 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 keskin nişancı tüfeği, 7 M-16 piyade tüfeği, 4 makinalı tüfek, iki tabanca, 6 av tüfeği, iki kuru sıkı tabanca, 7 adet RPG-7 roketatar, 4 tanksavar füzesi, 165 el bombası, 21 bin 274 adet çeşitli çap ve türde silahlara ait mühimmat, 56 el yapımı patlayıcı (EYP), 229,25 kilogram patlayıcı madde, 52 kilogram eroin ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kıran-2 Operasyonu kapsamında 14 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist teslim oldu, 2 iş birlikçi yakalandı.

Operasyonda 7 mağara, sığınak ve depo imha edilirken, 2 Metis M-1 füze ateşleyicisi, bir M-16 piyade tüfeği, 2 keskin nişancı tüfeği, 6 adet RPG-7 roketatar, 2 adet AT-4 roketatar, 6 law silahı, 2 biksi makineli tüfeği, 11 kalaşnikof piyade tüfeği, bir tamburalı bombaatar, 11 tabanca, 3 av tüfeği, 49 el bombası, 37,5 kilogram plastik patlayıcı, 12 EYP, muhtelif miktarda mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

- Etkisiz hale getirilenler arasında gri kategorideki teröristler de var

Kıran-3 Operasyonu kapsamında, bugüne kadar aralarında İçişleri Bakanlığınca gri kategoride aranan "Koçer" kod adlı Orhan İnce, "Canda Kıçi" kod adlı Kader Malgoz ve Serhat Iğdır kod adlı Atilla Çakmaz'ın da bulunduğu toplam 35 terörist, karadan yürütülen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerince 5 iş birlikçi yakalanırken 7 M-16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet tel güdümlü konkurs füzesi, 11 el bombası, çok sayıda silah-mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda 9 mağara, barınak, sığınak ve 9 EYP imha edildi.

Kıran-4 Operasyonu kapsamında, 11 terörist etkisiz hale getirildi. 65 mağara, sığınak ve depo imha edilirken 4 kalaşnikof piyade tüfeği, iki uzun namlulu silah, 11 el bombası, 133 adet mühimmat, 62 kilogram patlayıcı madde, 7 EYP, 17 bin 3 kök hint kenevir bitkisi ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

- Operasyonların genişleyerek sürmesi bekleniyor

Böylece ilki 17 Ağustos'ta başlatılan Kıran operasyonları kapsamında, bugüne kadar toplam 103 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerince imha edilen 169 mağara, sığınak ve depoda çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Öte yandan bugün Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalında 2 bin 625 personel, 179 timin katılımıyla Kıran-5 Operasyonu başlatılmıştı.

İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen Kıran operasyonlarının genişleyerek sürdürülmesi planlanıyor.