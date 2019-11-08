Altında gün sonu fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440 liradan işlem gördü
|08 Kasım 2019 17:51
|Yazdır
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,49 azalışla 270,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440 lira, Cumhuriyet altını 1.802,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,49 düşüşle 270,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|274,30
|274,50
|270,20
|270,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.808,00
|1.829,00
|1.781,00
|1.802,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|250,00
|254,00
|246,50
|250,50
|Lira (Tam) Ziynet
|1.767,00
|1.787,00
|1.740,00
|1.760,00
|Yarım Ziynet
|883,00
|893,00
|870,00
|880,00
|Çeyrek Ziynet
|442,00
|447,00
|435,00
|440,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
08 Kasım 2019 18:54
|Borsa günü düşüşle tamamladı
08 Kasım 2019 18:21
|Dövizde gün sonu fiyatları
08 Kasım 2019 17:40
|Borsa günün ilk yarısında geriledi
08 Kasım 2019 13:21
|Çeyrek altın ne kadar oldu
08 Kasım 2019 12:41
|Gün ortası döviz fiyatları
08 Kasım 2019 12:06
|Borsa güne düşüşle başladı
08 Kasım 2019 10:04
|Güne başlarken döviz fiyatları
08 Kasım 2019 09:41
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
07 Kasım 2019 18:22
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı
07 Kasım 2019 18:03