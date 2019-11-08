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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 391,14 puan ve yüzde 0,38 azalarak 103.153,20 puana indi
 08 Kasım 2019 18:21
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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kaybıyla 103.153,20 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 391,14 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,70 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,23 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,86 ile ticaret oldu.

Analistler, haftaya yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise Çin'de sanayi üretimi, ABD'de enflasyon ve Avro Bölgesinde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500'ün destek 104.000 puanın direnç konumuna gelebileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı
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