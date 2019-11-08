3. kontenjan dağıtımı yapıldı. Kamu kurumlarına 1.257 atama izni daha verildi

Kamu kurumlarına verilecek atama izinleri; Avrupa Birliği Başkanlığında Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde İl-Göç-Uzman-Yardımcısı, Türkiye Yazma Eserler Kurumunda Yazma Eser Uzman Yardımcısı atamaları için kullanılabilecektir.

06/11/2019- 2019-386 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI

Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının yapabilecekleri atama sayılarına ilişkin 4/2/2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Karan eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Karaim yürürlüğe konulmasına, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

06/11/2019 TARİHLİ VE 2019/386 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1 - (1) Bazı kamu idare, kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının 4/2/2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Karara ekli listelerde belirtilen atama sayılarına ilave olarak kullanabilecekleri atama sayıları ekli (l)jve (2) sayılı listelerde gösterilmiştir.

MADDE 2 - (1) 4/2/2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasına (o) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ö) bendi eklenmiştir.

"ö) 9/5/2018 tarihli ve 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde yükseköğretim birimini devreden üniversitelerden söz konusu birimleri devralan üniversitelerde 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil derslerini vermek üzere kullanılacak öğretim görevlisi kadrolarına Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek sayıyı geçmemek üzere yapılacak atamalar,"

MADDE 3 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

MADDE 4 - (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

1 SAYILI LİSTE

KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI KURUM ADI İZİN VERİLEN ATAMA SAYISI* İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 200 TİCARET BAKANLIĞI 7 AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 20 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 200 TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU 30 TOPLAM 457

*Söz konusu atama izinleri sadece; Avrupa Birliği Başkanlığında Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı atamaları, Göç İdaresi GenelMüdürlüğünde İl-Göç-Uzman-Yardımcısı atamaları, Türkiye Yazma Eserler Kurumunda Yazma Eser Uzman Yardımcısı atamaları için kullanılabilecektir.

2 SAYILI LİSTE

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI