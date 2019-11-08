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3. kontenjan dağıtımı yapıldı. Kamu kurumlarına 1.257 atama izni daha verildi

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2019 yılına ilişkin olarak 3. Kontenjan dağılımı yapıldı. Üniversitelere 800 ilave tama izni verilirken bazı kamu kurumlarına da 457 atama izni verildi.
 08 Kasım 2019 18:38
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3. kontenjan dağıtımı yapıldı. Kamu kurumlarına 1.257 atama izni daha verildi

Kamu kurumlarına verilecek atama izinleri; Avrupa Birliği Başkanlığında Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde İl-Göç-Uzman-Yardımcısı, Türkiye Yazma Eserler Kurumunda Yazma Eser Uzman Yardımcısı atamaları için kullanılabilecektir.

06/11/2019- 2019-386 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI

Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının yapabilecekleri atama sayılarına ilişkin 4/2/2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Karan eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Karaim yürürlüğe konulmasına, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

06/11/2019 TARİHLİ VE 2019/386 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1 - (1) Bazı kamu idare, kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının 4/2/2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Karara ekli listelerde belirtilen atama sayılarına ilave olarak kullanabilecekleri atama sayıları ekli (l)jve (2) sayılı listelerde gösterilmiştir.

MADDE 2 - (1) 4/2/2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasına (o) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ö) bendi eklenmiştir.

"ö) 9/5/2018 tarihli ve 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde yükseköğretim birimini devreden üniversitelerden söz konusu birimleri devralan üniversitelerde 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil derslerini vermek üzere kullanılacak öğretim görevlisi kadrolarına Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek sayıyı geçmemek üzere yapılacak atamalar,"

MADDE 3 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

MADDE 4 - (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

1 SAYILI LİSTE

KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI

KURUM ADI

İZİN VERİLEN ATAMA SAYISI*

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

200

TİCARET BAKANLIĞI

7

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

20

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

200

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU

30
TOPLAM 457

*Söz konusu atama izinleri sadece; Avrupa Birliği Başkanlığında Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı atamaları, Göç İdaresi GenelMüdürlüğünde İl-Göç-Uzman-Yardımcısı atamaları, Türkiye Yazma Eserler Kurumunda Yazma Eser Uzman Yardımcısı atamaları için kullanılabilecektir.

2 SAYILI LİSTE

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI

KURUM ADI

KONTENJAN

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

5

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

15

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

5

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

15

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

5

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

10

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

10

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

5

EGE ÜNİVERSİTESİ

10

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

15

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

15

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

15

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

15

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

15

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

15

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

15

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

15

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

5

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

5

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

5

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

15

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

5

SİİRT ÜNİVERSİRESİ

5

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

10

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

5

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

10

Ülkenin kalkınmasında ve bilim hayatının gelişmesinde öncelikli görülen alanlarda lisansüstü eğitim amacıyla kullandırılmak üzere yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar.*

535

TOPLAM

800

* Söz konusu 535 adet atama izninin yükseköğretim kurumları nezdinde dağılımını yapmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir
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