3. kontenjan dağıtımı yapıldı. Kamu kurumlarına 1.257 atama izni daha verildi
|08 Kasım 2019 18:38
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Kamu kurumlarına verilecek atama izinleri; Avrupa Birliği Başkanlığında Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde İl-Göç-Uzman-Yardımcısı, Türkiye Yazma Eserler Kurumunda Yazma Eser Uzman Yardımcısı atamaları için kullanılabilecektir.
06/11/2019- 2019-386 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI
Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının yapabilecekleri atama sayılarına ilişkin 4/2/2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Karan eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Karaim yürürlüğe konulmasına, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
06/11/2019 TARİHLİ VE 2019/386 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR
MADDE 1 - (1) Bazı kamu idare, kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının 4/2/2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Karara ekli listelerde belirtilen atama sayılarına ilave olarak kullanabilecekleri atama sayıları ekli (l)jve (2) sayılı listelerde gösterilmiştir.
MADDE 2 - (1) 4/2/2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasına (o) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ö) bendi eklenmiştir.
"ö) 9/5/2018 tarihli ve 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde yükseköğretim birimini devreden üniversitelerden söz konusu birimleri devralan üniversitelerde 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil derslerini vermek üzere kullanılacak öğretim görevlisi kadrolarına Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek sayıyı geçmemek üzere yapılacak atamalar,"
MADDE 3 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer,
MADDE 4 - (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
1 SAYILI LİSTE
|
KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI
|
KURUM ADI
|
İZİN VERİLEN ATAMA SAYISI*
|
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
|
200
|
TİCARET BAKANLIĞI
|
7
|
AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
|
20
|
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
200
|
TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU
|
30
|TOPLAM
|457
*Söz konusu atama izinleri sadece; Avrupa Birliği Başkanlığında Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı atamaları, Göç İdaresi GenelMüdürlüğünde İl-Göç-Uzman-Yardımcısı atamaları, Türkiye Yazma Eserler Kurumunda Yazma Eser Uzman Yardımcısı atamaları için kullanılabilecektir.
2 SAYILI LİSTE
YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI
|
KURUM ADI
|
KONTENJAN
|
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
|
5
|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
|
15
|
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
|
5
|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
|
15
|
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
|
5
|
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
|
10
|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
|
10
|
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
|
5
|
EGE ÜNİVERSİTESİ
|
10
|
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
|
15
|
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
|
15
|
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|
15
|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
|
15
|
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|
15
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
|
15
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
|
15
|
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
|
15
|
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
|
5
|
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
|
5
|
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
|
5
|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|
15
|
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
|
5
|
SİİRT ÜNİVERSİRESİ
|
5
|
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
|
10
|
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
|
5
|
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|
10
|
Ülkenin kalkınmasında ve bilim hayatının gelişmesinde öncelikli görülen alanlarda lisansüstü eğitim amacıyla kullandırılmak üzere yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar.*
|
535
|
TOPLAM
|
800
|
* Söz konusu 535 adet atama izninin yükseköğretim kurumları nezdinde dağılımını yapmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir
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