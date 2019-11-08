1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vali, muhtaç çocukları kendi elleriyle giydirdi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, açılışını yaptığı 'Polis Kanka' ve 'Valilik Sevgi' mağazalarına gelen çocukları kendi elleriyle giydirdi
 08 Kasım 2019 18:47
Yazdır
Vali, muhtaç çocukları kendi elleriyle giydirdi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, açılışını yaptığı 'Polis Kanka' ve 'Valilik Sevgi' mağazalarına gelen çocukları kendi elleriyle giydirdi.

Vali İdris Akbıyık, valilik binası zemin katında Türkiye'de ilk defa Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü tarafından açılan ve yeni kışlık ürünlerin geldiği "Kanka Polis Mağazası"nın açılışını yaptı. Burada muhtaç çocukları kendi elleriyle giydiren Vali Akbıyık, mağazada bulunan ayakkabı ve giyim çeşitleri hakkında bilgi aldı.

Hakkari Valiliği tarafından Cumhuriyet Caddesi üzerinde açılan "Sevgi Mağazası"nı da ziyaret eden Vali Akbıyık, burada bekleyen muhtaç ailelerle bir süre sohbet etti. Mağazada bulunan muhtaç çocuklarla tek tek ilgilenen Vali Akbıyık, kendi elleriyle çocuklara ayakkabı ve kışlık mont giydirdi.


Vali muhtaç çocukları kendi elleriyle giydirdi

Açılışını yaptığı mağazalarda muhtaç vatandaşlara destek olduklarını ifade eden Vali Akbıyık, "Her zaman muhtaç ailelerin yanındayız. Sorun ve sıkıntıları ile yakından ilgileniyoruz. Her iki mağazamızda hayırsever firmalar başta olmak üzere bize destek olan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Vali Akbıyık'a; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kanaat önderi Hasan Çolak, iş adamı Hasan Korkmaz, emniyet şube müdürleri ile ilgili kurum amirleri eşlik etti. Vali Akbıyık, çarşı merkezini de ziyaret ederek yolda geçen vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra esnafla çay içti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kaymakam, kömürleri kendi eliyle dağıttı
08 Kasım 2019 13:56		 22 yıllık polis memurundan 22'nci resim sergisi
08 Kasım 2019 13:50
23 yıllık hemşire kansere yenik düştü
08 Kasım 2019 12:17		 Vali, organ bağışı için broşür dağıttı
07 Kasım 2019 16:40
11 bin bilim adamından iklim krizi uyarısı
06 Kasım 2019 13:11		 Hemşire anne, 'ekip amiri' doktor kızıyla 112 mesaisinde
05 Kasım 2019 13:03
Kadın astsubaylar zorlu eğitimden geçiyorlar
05 Kasım 2019 11:32		 Polisten ihtiyaç sahibi öğrencileri 'ısıtan' yardım
04 Kasım 2019 22:06
Kadın komutanlardan minikleri ısıtan yardım
04 Kasım 2019 20:12		 Doktorun tekvandocuları başarıya koşuyor
03 Kasım 2019 18:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:54 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı18:50 - Polislerin, operasyon tazminatında yaşanan düşüş düzeltildi18:47 - Vali, muhtaç çocukları kendi elleriyle giydirdi18:40 - İstanbul'da yakalanan FETÖ'nün sözde 'tıp imamı' tutuklandı18:38 - 3. kontenjan dağıtımı yapıldı. Kamu kurumlarına 1.257 atama izni daha verildi18:28 - FETÖ abisinden 'şok mangaları' itirafı18:21 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:14 - TBB, olağanüstü genel kurul taleplerini reddetti18:06 - Tel Abyad ve Rasulayn'da köy köy sağlık taraması yapılıyor18:03 - Terörün tahrip ettiği camiden yeniden ezan sesi yükseldi
17:51 - Altında gün sonu fiyatları17:48 - Babasını öldürüp, 3 saat başında bekledikten sonra polise teslim oldu17:42 - Kıran operasyonlarında 103 terörist etkisiz hale getirildi17:40 - Dövizde gün sonu fiyatları17:29 - Macaristan Başbakanı Orban: Erdoğan'ı makamından uzaklaştırmak istiyorlar17:21 - Yapılan son ankete göre, Erdoğan'ı beğenenlerin oranı17:15 - 4 arzuhalciye 'Avukatlık Kanunu'na muhalefet' davası17:12 - Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
18 aydır açıklanamayan sınav, TBMM gündeminde
Bülent Arınç: KHK faciadır dememeliydim
Memurlar.net olarak Milli Eğitim Bakanı'yla konuştuk... 'Rahmetli annemin bir sözü vardı, atın kuyruğu dursun sen durma'
AK Parti tabanından Arınç tepkisi: Gereği yapılsın!
Ahmet Hakan: Ali Babacan, sadece 'mıy mıy' yapıyor
'31 Martı iptal ettirenler ahmaktır' sözüne YSK'dan suç duyurusu
Aktif Eğitim Sen için de emsal olabilecek önemli karar
İnşaat mühendisleri, 92 KPSS puanıyla atanamıyor
Otizmli öğrencilerin bulunduğu okulun müdürü açığa alındı
Camileri sandalye ile doldurup kiliseye çevirdiler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ptt kargo 4
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 4
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 2
ankara 3
5'e razıydık 1
06.11.2019 real madrid vs galatasaray maçı 8
dindar bir gençlik istiyorum 2
kaldırımda önde giden insanın sigara içerek yürümesi 4
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 3
SON İLANLAR
Hatay Hassa SYDV Personel Alım İlanı
Sivas Buruciye Aş. Geçici 5 İşçi Alacak
Zonguldak Gümeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 25 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kastamonu İhsangazi SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Çesme Çestur 1 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akar Turizm 14 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 2 İşçi Alacak
Adana Seyhan İmar 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam