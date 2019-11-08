Polislerin, operasyon tazminatında yaşanan düşüş düzeltildi
|08 Kasım 2019 18:50
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4 Kasım'da memurlar.net'te yayımladığımız haberde, 1. derece illerde çalışan bazı polislerin operasyon tazminatlarının düşürüldüğünü haberleştirmiştik.
Memurlar.net'in edindiği bilgilere göre, söz konusu düşüş 6 Kasım 2019 tarihi itibariyle düzeltilmiştir. Yapılan düzenlemeyle, 1. derece olan tüm illerdeki emniyet personeli için 127 olan katsayı yeniden 198'e yükseltilmiştir.
İLGİLİ KARAR ŞU ŞEKİLDEDİR:
ÖZEL HAREKAT VE OPERASYONLARDA GÖREVLENDİRİLEN PERSONELE ÖDENECEK EK TAZMINAT HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR
MADDE 1: 4/10/2019 tarihli ve 1637 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe konulan 'Özel harekat ve operasyonlarda görevlendirilen personele ödenecek ek tazmınat hakkında kararın eki (3) sayılı cetvelın B-EGM kadrolarındaki personel bölümün altıncı sırasında yer alan "127" ibaresi "198" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2: Bu karar, 4/10/2019 tarihinden gecerlı olmak uzere cumhurbaşkanı kararı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3: Bu karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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