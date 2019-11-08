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Polislerin, operasyon tazminatında yaşanan düşüş düzeltildi

1. derece illerde operasyon tazminat katsayısında geçen ay yaşanan düşüş yaşanmıştı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla yaşanan hata düzeltildi.
 08 Kasım 2019 18:50
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Polislerin, operasyon tazminatında yaşanan düşüş düzeltildi

4 Kasım'da memurlar.net'te yayımladığımız haberde, 1. derece illerde çalışan bazı polislerin operasyon tazminatlarının düşürüldüğünü haberleştirmiştik.

Memurlar.net'in edindiği bilgilere göre, söz konusu düşüş 6 Kasım 2019 tarihi itibariyle düzeltilmiştir. Yapılan düzenlemeyle, 1. derece olan tüm illerdeki emniyet personeli için 127 olan katsayı yeniden 198'e yükseltilmiştir.

İLGİLİ KARAR ŞU ŞEKİLDEDİR:

ÖZEL HAREKAT VE OPERASYONLARDA GÖREVLENDİRİLEN PERSONELE ÖDENECEK EK TAZMINAT HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1: 4/10/2019 tarihli ve 1637 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe konulan 'Özel harekat ve operasyonlarda görevlendirilen personele ödenecek ek tazmınat hakkında kararın eki (3) sayılı cetvelın B-EGM kadrolarındaki personel bölümün altıncı sırasında yer alan "127" ibaresi "198" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2: Bu karar, 4/10/2019 tarihinden gecerlı olmak uzere cumhurbaşkanı kararı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3: Bu karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Memurlar.net forumunda, operasyon tazminatına dair paylaşımlar için tıklayınız.
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