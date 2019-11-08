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'Türkiye'de kimyasal madde ithalatı yok'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Kimyasal silahların yapılmasına, imalatına, geliştirilmesine yönelik her türlü ithalat yasak, Türkiye'de de böyle bir ithalat yok
 08 Kasım 2019 19:07
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'Türkiye'de kimyasal madde ithalatı yok'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kimyasal silahların yapılmasına, imalatına, geliştirilmesine yönelik her türlü ithalatın yasak olduğunu belirterek, "Türkiye'de de böyle bir ithalat yok." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu ile Helal Akreditasyon Kurumunun bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Bütçeler üzerinde söz alan HDP Diyarbakır Milletvekili Necdet İpekyüz, "kimyasal eşya" alımına ilişkin 145 firmaya ithalat izni verildiğini belirterek, "Böyle bir şeyin ithalatına izin verildiğinde bunun denetlenmesi lazım. Hangi ülkelerden ithal ediliyor, hangi firmalar ithal ediyor? Bu 145 firma yeni mi kuruldu? 145 firmanın imalatını analiz etmeniz lazım. Bunları yapmadığınızda bir yığın spekülasyon ve sıkıntılar çıkabiliyor." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kimyasal silahların yapılmasına, imalatına, geliştirilmesine yönelik her türlü ithalat yasak, Türkiye'de de böyle bir ithalat yok. Sadece GTİP kodundan dolayı yanlış anlaşılma var. Burada kompresör, klima cihazları ve buzdolaplarında servis amaçlı kullanılmak üzere 200 puan kota dağıtılmıştır. Bu kadar, başka da bir şey yok." dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, "Bunlar kimyasal silahta da kullanılıyor." demesi üzerine Bakan Pekcan, "Bunlar yalnızca bu firmalara tahsis edilmiş miktarlar. Nerede kullandıkları, ne kadar kullandıkları, kapasite raporlarıyla, kendi beyanlarıyla takip ediliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, "Bu, hepimizi ilgilendiriyor." diyen HDP Diyarbakır Milletvekili İpekyüz'e ise "Kesinlikle. Bu, uluslararası da taahhüdümüz bizim. Böyle bir şey mümkün değil." karşılığını verdi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "Ekonomiyi bir kalbe benzetecek olursak bu kalbi çalıştıracak en önemli damarlar, üretim-tüketim döngüsünü oluşturan ticarettir. Bu manada Ticaret Bakanlığımız ticaretin odağında faaliyetlerini yürütmektedir." dedi.

Dünyada ticaret savaşlarının yaşandığı bir dönemde, Türkiye'nin de her türlü ekonomik saldırıya maruz kaldığını vurgulayan Cora, "Dünyanın en önemli ülkelerinde ihracatın düşüş trendinde olduğu bir dönemde bizim ihracatta potansiyelimizi geliştirmemiz ve profilimizi yüksek tutmamız herkesin güveneceği bir tablo olarak ortaya çıkmıştır. AK Parti döneminde ihracatta rekorlar kırmamızın en önemli nedeni çok yönlü uluslararası pazarımız ve ürün çeşitliliğimizin olmasından kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.

- Komisyonda gerginlik

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "Birileri çıkacak, isimlerinin başında ekonomist, profesör yazan ama bu ülkeye zarar vermeye çalışan, nereye hizmet etmeye çalıştığı, hangi tabloları çizerek, milleti korkutmaya, Türkiye aleyhinde bir algı oluşturmaya çalışan bu kişilerin, terör eylemlerinde gördüğümüz ekipten farkı yok." sözünü hatırlatarak, "Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kulağından tutup biri uyarmıyor mu bu Sayın Bakanı? Genelleme yaparak, 'ekonomi kötü' diyene 'terörist' diyor. Böyle saçmalık olmaz. Hemen hain damgası vuruyorsunuz." diye konuştu.

Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri, Bekaroğlu'na tepki gösterdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar'ın, "Hakaret etmeyin." demesi üzerine Bekaroğlu, "Ne hakareti kardeşim, kınıyorum." dedi.

Konuşmasını sürdüren Bekaroğlu, "Bütçeye değişik adlar verdiler, ben bir ad daha koyayım; kumar, alkol, tütün ve faiz bütçesi bu. Alkolden, kumardan, tütünden aldığınız vergi, bütçe gelirlerinin ne kadarı? Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde Türkiye kumar cenneti oldu. Kusura bakmayın, gerçekten kumarın kitabını yazdınız." ifadelerini kullandı.

- "Sayıştayı, TÜİK'i mahvettiniz"

Bekaroğlu, "Rakamları döndürüyorsunuz, takla attırıyorsunuz, eğip büküyorsunuz. Bunlara kimse inanmıyor. Sayıştayı, TÜİK'i mahvettiniz. Böyle bir şeye hakkınız yok. Çok şükür 2023'e kadar devam edemeyeceksiniz, erken seçim yapacaksınız ve gideceksiniz. Bu yanlışlıkların hepsinin hesabını vereceksiniz." dedi.

Bekaroğlu'nun, Ticaret Bakanlığı bürokratlarını işaret ederek "Bu bürokratlar, mahkemede bunların hepsinin hesabını verecek. Rekabet Kurulu, Demirören'e yaptığı kıyağın hesabını verecek. Sayıştay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine müdahale ettiği için hesabını verecek." demesi üzerine AK Parti ile CHP'li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

Karşılıklı laf atmaların ardından Komisyon Başkanı Elvan, "Buradaki bürokrat arkadaşlarımıza yönelik böyle konuşma hakkınız yok. Burada bulunan Rekabet Kurumu Başkanı ve üyeleri, genel müdürlerimiz dahil herhangi birinin suç işlediğini düşünüyorsanız, savcılığa gider suç duyurusunda bulunursunuz. Bu insanları itham edemezsiniz. Lütfen sözünüzü geri alın." diye konuştu.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir de "Sayın Bekaroğlu, büyük bir terbiyesizlik, haksızlık yapıyorsunuz." ifadesini kullandı.

Komisyon Başkanı Elvan, milletvekillerini uyararak görüşmelere devam edilmesini istedi.

Komisyonda, Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu ve Helal Akreditasyon Kurumunun bütçeleri ile Ekonomi Bakanlığının kesin hesabının görüşmeleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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