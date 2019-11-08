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Aksaray Valisi otizmli çocukların 'yuhalandığı' okulu ziyaret etti

Vali Ali Mantı ve eşi Işıl Mantı, Mehmetçik İlkokulunu ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı
 08 Kasım 2019 19:57
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Aksaray Valisi otizmli çocukların 'yuhalandığı' okulu ziyaret etti

Aksaray Valisi Ali Mantı, otizmli çocukların eğitim gördükleri ve yuhalandıkları iddia edilen Mehmetçik İlkokulunu ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Eşi Işıl Mantı ile okulda öğrencilerle yakından ilgilenerek, velilerle sohbet eden Mantı, burada yaptığı açıklamada, okulun alanının ve fiziki şartlarının iyi olduğunu söyledi.

Okulda birlik ve beraberlik içinde eğitim hayatına devam edileceğini vurgulayan Mantı, "Bizler de valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her türlü ihtiyaçları karşılama noktasında velilerimizin yanında olacağız. Çocuklarımız pırıl pırıl. Anadolu'nun ortasında yer alan Aksaray'da birlik ve beraberlik içinde eğitim ve öğretim hayatına devam edeceğiz." diye konuştu.

Çocukları hep birlikte vatana ve millete yakışır birer evlat olarak yetiştirmeye çalışacaklarını anlatan Mantı, şöyle devam etti:

"Bundan sonra böyle talihsiz ve kimsenin tasvip etmeyeceği, ülke gündemine negatif bir şekilde yansıyan hadiseler inşallah bir daha yaşanmaz. Devletin yetkili mercileri olaya el koydu, gereği yapılacak. Araştırılacak ve sorulacak, gereği neyse yapılacak. Birbirimize olan sevgimiz, saygımız, yardımlaşmamız ve dayanışmamız hiçbir zaman bitmez."
Anadolu Ajansı
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