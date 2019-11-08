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Devlet Bahçeli'den Mevlit Kandili mesajı

Devlet Bahçeli: UEFA'nın, milli futbolcularımızın asker selamı vermesini politik ve provokatif hareket bahanesiyle suçlayıp inceleme başlatması, Türklüğe ve İslam'a öteden beri taşınan ön yargı ve küstahlıktır
 08 Kasım 2019 20:05
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Devlet Bahçeli'den Mevlit Kandili mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "UEFA'nın, milli futbolcularımızın asker selamı vermesini politik ve provokatif hareket bahanesiyle suçlayıp inceleme başlatması, Türklüğe ve İslam'a öteden beri taşınan ön yargı ve küstahlıktır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk ve İslam aleminin Mevlit Kandili'ni kutladı.

Bahçeli, bugün kutlu bir doğumun, muazzam bir doğruluşun, gıpta edilecek manevi bir uyanışın aziz anısının bütün güzellik ve görkemiyle idrak edildiğini belirterek, Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya teşrif ve teşerrüf edişinin yıl dönümünü saygı ve duayla karşılamanın onurunu taşıdıklarını kaydetti.

Allah'ın Resulü'nün adalet, ahlak ve akıl mihveri, hoşgörü, merhamet ve fazilet zirvesi, aynı zamanda cehaletin karşısındaki ilim ummanı, şiddet, şekavet ve şerrin karşısındaki manevi ufuk, ihlas, iman ve barış huzuru olduğunu ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Nitekim Efendimiz alemlerin rahmet pınarıdır. İnsanlık onurunun çiğnendiği, zulmün kol gezdiği, haklıyla haksızın birbirine karıştığı, muhabbet ve hürmetin ayaklar altında kaldığı bir dönemde, Cenab-ı Allah'ın lütfuyla Peygamberimiz kapanan gönülleri bir güneş gibi ısıtmış, kararan kalpleri muhteşem tebliğiyle ışıtmıştır. Yalan onun karşısında tutunamamış, riya ona rağmen barınamamış, gıybet ve münafıklık onun müdahalesiyle nefes alamamış, müşrik niyetler, batıl hedefler onun mücadelesiyle hezimetle tanışmıştır. Efendimiz buhran içindeki beşeriyete hikmet ve hidayeti tanıtmıştır. Peygamberimiz nur olup vicdanları bereketlendirmiş, şuur olup insanlığı birlik ve kardeşliğe davet etmiştir. Keşke Efendimiz tam olarak anlaşılıp hayatı ve hedefleri örnek alınabilse ve tatbik edilebilseydi. Böyle olsaydı ne terör olurdu, ne de yozlaşma ve manevi yıkım görülürdü."

- "Terörün dini, ırkı, milliyeti ve milleti olmaz"

Bahçeli, bugün İslam toplumlarının halinin ibret verici olduğunu vurgulayarak, "Yüce dinimizi pis emellerine alet etmeye cüret eden, zalimlerin uşağı ve uydusu haline gelen terör örgütleri hepimizin ezeli ve ebedi ortak düşmanlarıdır." ifadesini kullandı.

Bunların aynı zamanda iblisin yeryüzü acentesi ve cani ajanları olduğunu dile getiren Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörün dini, ırkı, milliyeti ve milleti olmaz. Terörün iyisi-kötüsü, bizdeni-sizdeni, müspeti-menfisi olamaz. İslam'ı terörle eşitleyip eşleştirenler, arkasından da dönüp demokrasi ve özgürlük ahkamı kesenler, Hz. Peygamber'in mesajlarını karalayan kanı ve kalbi bozuklardır. Hoca görünümlü hainler, dini kisveye bürünüp ihanet, rezalet ve cinayetlerin faili olanlar, İslam'ın ve insanlığın yüz karaları, çıban başlarıdır. Bu günahkarlara bakıp İslam'ı boğmaya çalışanlar, hem sahtekar hem de suçludur. Elbette Allah her şeyi bilen ve görendir. Türk milleti İslam'ın irfanı, korkusuz itibarı, tuzaklara kapılmayan iradesidir. UEFA'nın, milli futbolcularımızın asker selamı vermesini politik ve provokatif hareket bahanesiyle suçlayıp inceleme başlatması, Türklüğe ve İslam'a öteden beri taşınan ön yargı ve küstahlıktır."

- "Kim dost kim düşman bellidir"

Bahçeli, haysiyet ve husumet taraflarının ayan beyan ortada olduğunu belirterek, şu paylaşımlarda bulundu:

"Kim dost, kim düşman bellidir. Türk ve İslam değerleri karşısında alenen titreyen, manen tökezleyip telaşlanan çevreler iyi niyetli değildir, dürüst değildir, dini ve milli fobileriyle yakayı ele vermişlerdir. Zulmün oyunları elbette bozulacaktır. Tuzaklar nafile, tertipler beyhudedir. Müslüman Türk milleti haksızlığa karşı direnecek, hainlere karşı devleşecek, Efendimizin duruşuyla, tarihi ve milli emanetlerle inancımızın ve irademizin bekasını sonuna kadar muhafaza edecektir. Muhammedi ahlak, melanetin akınını mutlaka durdurup berhava edecektir. Bu düşüncelerle aziz milletimizin ve Türk-İslam aleminin Mevlid-i Nebi'sini dua ve niyazlarımla kutluyor, Efendimizin şefaatine nail olmayı temenni ediyorum. İnandığımız sürece zafer bizimdir. Galip olan Allah'tır."
Anadolu Ajansı
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