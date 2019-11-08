İmamoğlu'nun iptal ettiği projenin önemini 11 başlıkta açıkladı
Çevre ve Şehircilik Bakan yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İstanbulda Ekrem İmamoğlu'nun iptal ettiği arıtma tesisinin önemini 11 başlıkta açıkladı
|08 Kasım 2019 21:01
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Çevre ve Şehircilik Bakan yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İstanbulda Ekrem İmamoğlu'nun iptal ettiği arıtma tesisinin önemini 11 başlıkta açıkladı.
Bakan Yardımcısı Birpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Dün İmamoğlunun 'İHTİYAÇ YOK!' diye 'Temel Atmama' töreni yaparak iptal ettiği Silahtarağa İLERİ BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ projesine aslında NE KADAR DA İHTİYAÇ olduğunu şöyle anlatalım' diyerek 11 başlıkta söz konusu tesisin gerekliliğini anlattı.
Bakan Yardımcısı Birponar'ın yaptığı paylaşım;Ekrem İmamoğlu ve 'Temel atmama' töreni
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