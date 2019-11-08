Mardin'de 3 dilde Mevlit Kandili idrak edildi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili, Türkçe Kürtçe ve Arapça ile yapılan programla idrak edildi.
|08 Kasım 2019 21:23
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili, Türkçe Kürtçe ve Arapça ile yapılan programla idrak edildi.
Kızıltepe ilçesinde Mevlit Kandili dolayısıyla Yeni Camii'de 3 dilde program düzenlendi. Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlidi şerif okundu. Program dolayısıyla genç yaşlı, çocuk çok sayıda kişi camide saf tuttu. Cami doldu taştı, eller semaya kalktı, dualar edildi. Rahmet peygamberi Hazreti Muhammed'in doğum gününün kutlandığı programda Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam da vatandaşlarla birlikte saf tuttu. Kaymakam Çam vatandaşlara kandil simidi ikram etti.
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