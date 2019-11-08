Milli Eğitim Bakanı ile yaptığımız röportajın 2. bölümü

Edip Üzen/ memurlar.net

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la, en son, Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde yapılan 29 Ekim Kabul Töreninde karşılaşmıştık. O günkü kısa konuşmamızda, daha sonra detaylı bir röportaj için sözleşmiştik.

Bakan Selçuk, bu sözleşmemize uygun olarak, 7 Kasım'da randevu verdi. Saat 14:00'te, Kızılay'daki Bakanlık binası birinci katta röportajımızı gerçekleştirdik.

Dün, Bakan Ziya Selçuk'la yaptığımız görüşmenin ilk bölümüne yer vermiştik. Diğer bölümünü şimdi yayınlıyoruz

İşte Milli Eğitim Bakanı'na sorduğumuz sorular ve cevapların 2. bölümü

KPSS Öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi yeniden bir yıla indirildi. Neden böyle bir değişikliğe ihtiyaç duydunuz?

Kamu Personeli Seçme Sınavlarının ağırlıklarının ve buna bağlı olarak standart sapmalarının her yıl için farklı olması, bir önceki yıl öngörülmeyen öğretmenlik alan bilgisi sınavının bir sonraki yıl öngörülebilmesi gibi nedenlerden dolayı KPSS sonuçlarının geçerlik süresinin, öğretmen adayları için eşitliğin sağlanması bakımından bir yıla düşürülmesi öngörülmüştür.

Sözleşmeli öğretmenlere 2019 yılı yaz döneminde mazeret tayin hakkı verilmişti. 2020 yılı şubat döneminde mazeret tayin hakkı hakkında ne düşünüyorsunuz?

2019 yılı içerisinde sözleşmeli öğretmenlere yönelik olarak mazerete bağlı yer değişikliklerinden sağlık özründen dolayı durumu uygun bulunan öğretmenlerimizin talebini yerine getirdiğimiz gibi 2020 yılı için de durumu uygun olan öğretmenlerimiz için gerekli işlemi yapacağız.

2000 ve 2010 yılında öğretmenlere zorunlu hizmet affı gelmişti. Yine 10.yılın dolduğu bu süreçte yeniden zorunlu hizmet affı gündeminizde var mı?

Bu konuyla ilgili şu anda herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır.

Bakanlığınızın yaptığı Çalıştay'da eğitim hizmet kolunda örgütlü neredeyse tüm sendikaların ortak talebi olarak gündeme gelen öğretmenler il içi yer değiştirmede sıra tayini uygulaması gelecek mi? Çalıştay sonuçları ne zaman uygulamaya geçer?

Çalıştay sonuçları kurumsal işleyiş ve gerekli hukuki düzenlemeler açısından değerlendirilmeye devam edilmektedir. Öğretmenlerin hakları temelinde iyileştirmeler bu çalışmalar da dikkate alınarak yapılacaktır.

İl içi özür durumu olan öğretmenlerin sorunu her geçen gün büyüyor, bu konuda bir çalışma söz konusu mu?

Bu konuya yönelik olarak gelen taleplerin önemli bir bölümüne cevap verebilmekteyiz. Bununla birlikte eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi, dengeli dağılım hususu da gözetilerek, il içi mazerete bağlı yer değiştirmelerde öğretmen ihtiyacı olan eğitim kurumları, tercihlere açılmakta ve atamalar bu tercihler çerçevesinde yapılmaktadır. Ancak alanında boş norm kadro olmaması ve puan yetersizliği nedeniyle her başvuru olumlu sonuçlanmamaktadır.

Kariyer basamaklarında yükselme süreci, (uzman öğretmen, başöğretmen) devam ettirilecek mi?

Konuya yönelik teknik seviyedeki çalışmalar devam etmektedir. Tamamlandığında kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Sürekli okullarda öğretmen ve yöneticilere karşı şiddet gündeme gelmektedir. Bu konuda kanuni düzenleme için bir çalışmanız var mıdır?

Öğretmenin güçlendirilmesi ile ilgili Bakanlığımız yetkilileri öğretmenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla 3 çalıştay yapılmış ve çerçeve kararlar alınmıştır. Öğretmenin güçlendirilmesi meselesinin gerek kurum içinde gerekse kurum dışında birçok boyutu vardır. Çalıştaylarda ortaya çıkan öğretmenin güçlendirilmesi ile ilgili boyutlardan hukuki düzenleme gerektirmeyenler (eğitimi, yetkinliğinin artırılması, çalışma şartlarının düzenlenmesi) Bakanlığımızca yapılmaktadır. Gerekli hukuki düzenlemenin çerçevesi oluşturulmuş olup ilgili Bakanlıkların görüşlerini de alacağız.

Görevden herhangi bir nedenle ayrılan öğretmenlerin tekrar göreve dönebilmeleri için mevzuatta yüzde 1 kontenjan söz konusu ama 2016 yılından beri uygulamada sorunlar var ve yeniden atama yapılmıyor? Bu konuda bir çalışmanız var mıdır?

Malumlarınız olduğu üzere 2016 yılından bu yana Bakanlığımızca sözleşmeli statüde öğretmen istihdamı gerçekleştirilmektedir. 3 Ağustos 2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik hükümleri bu kapsamda öğretmen istihdamı yapma imkanı vermemektedir.