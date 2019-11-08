Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Adıyaman merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
|08 Kasım 2019 22:33
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Adıyaman merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, polis ekipleri tarafından Adıyaman merkezli Elazığ, Van ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 2'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bir şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğünce 6 Kasım'da düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 12 şüpheliden 8'i gözaltına alınmış, 4 şüpheli adresinde bulunamamıştı.
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