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Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Adıyaman merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
 08 Kasım 2019 22:33
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Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Adıyaman merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, polis ekipleri tarafından Adıyaman merkezli Elazığ, Van ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 2'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce 6 Kasım'da düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 12 şüpheliden 8'i gözaltına alınmış, 4 şüpheli adresinde bulunamamıştı.
Anadolu Ajansı
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