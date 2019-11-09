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Ders kitabında Uygur alfabesi yerine İsrail Alfabesi

MEB'in bastığı ders kitaplarındaki hatalara dikkat çeken Karar gazetesi Mehmet Doğan, hatalı basılan bir sosyal bilgiler kitabında Uygur Devleti'nin işlendiği konuda Uygur Alfabesi yerine İsrail (İbrani) alfabesi konduğunu ifade etti.

Karar gazetesi yazarı Mehmet Doğan, MEB'in bastığı tarih kitabından skandal bir hatayı gündeme getirdi.

 09 Kasım 2019 00:01
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Ders kitabında Uygur alfabesi yerine İsrail Alfabesi

6'ncı sınıf ortaokul ve imam hatip ortaokulu için hazırlanan Sosyal Bilgiler kitabında Uygur Devleti'nin tarihçesi anlatılırken Uygur Alfabesi yerine İsrail (İbrani) alfabesine yer verildi.

Doğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Milli Eğitim'in resmi ders kitapları, kalitesiz, Türkçe fakiri ve yanlışlarla dolu. İşte bir milyon 340 bin adet basılan ders kitabı: Uygur alfabesi diye İsrail alfabesi!" ifadelerini kullandı.

İşte skandal sayfa

Diğer taraftan, Mehmet Doğan'ın paylaşımına destek veren M. Kaya Serdar, kitaplarda yayımlanan Uygur Alfabesine dair görselin, Google'dan aranarak kitaba konulduğunu şu şekilde açıkladı
Memurlar.Net
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