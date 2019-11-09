KHK ile ihraç edilen kişinin pasaportuna dair emsal karar
Ankara Bölge İdare Mahkemesi, ihraç edilen kamu görevlilerinin kovuşturma veya soruşturmaları olmaması halinde pasaportlarına el konulmasının hukuka aykırı olduğuna karar verdi.
|09 Kasım 2019 00:03
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Ankara Bölge İdare Mahkemesi, KHK ile ihraç edilen bir personelin açtığı davada, kovuşturma veya soruşturma olmaması halinde, pasaporta el konulmasının hukuka aykırı olduğuna karar verdi.
İŞTE BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARI
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