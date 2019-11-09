1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KHK ile ihraç edilen kişinin pasaportuna dair emsal karar

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, ihraç edilen kamu görevlilerinin kovuşturma veya soruşturmaları olmaması halinde pasaportlarına el konulmasının hukuka aykırı olduğuna karar verdi.
 09 Kasım 2019 00:03
Yazdır
KHK ile ihraç edilen kişinin pasaportuna dair emsal karar

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, KHK ile ihraç edilen bir personelin açtığı davada, kovuşturma veya soruşturma olmaması halinde, pasaporta el konulmasının hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

İŞTE BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARI

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ayasofya için emsal Danıştay kararı
05 Kasım 2019 06:10		 İBB'nin 'balık ekmek' kararına yürütmeyi durdurma
01 Kasım 2019 11:40
Danıştay'dan, 3 oturumlu sınavda, ek ders ücretlerine dair önemli karar
27 Eylül 2019 14:53		 Emekliye sendika yolu açıldı
26 Eylül 2019 10:11
Danıştay, liselerdeki okul birinciliğine dair düzenlemeyi iptal etti
24 Eylül 2019 10:15		 Danıştay araştırma görevliliğinde 35 yaş düzenlemesini iptal etti
24 Eylül 2019 09:14
Anestezistlerden Bakanlık genelgesine dava: Açıkça usul ve yasalara aykırı
24 Eylül 2019 09:00		 Danıştay'dan, 'kursiyer öğretmene ek ders ücreti ödenmez' kararı
19 Eylül 2019 08:41
Savcılık soruşturması müdürlük görevlendirilmesine engel teşkil etmez
13 Eylül 2019 14:10		 İntihar etti denilen asker, 10 yıl sonra vazife malulü sayıldı
13 Eylül 2019 09:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:14 - İç Denetçi kadrolarına dönmek isteyenler için önemli düzenleme00:11 - 9 maddede, polis alımında değişen hususlar00:05 - Mardin'de PKK'ya katılacağı tespit edilen şüpheli yakalandı00:04 - Üç gün sürecek büyük Trendyol indirimi başladı!00:03 - KHK ile ihraç edilen kişinin pasaportuna dair emsal karar00:02 - Trendyol'da büyük indirim günleri başladı00:01 - Ders kitabında Uygur alfabesi yerine İsrail Alfabesi00:00 - 9 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları23:34 - TBMM Başkanı Şentop Meksika'dan ayrıldı22:48 - Mardin'de jandarma 18 kilogram EYP düzeneği bularak imha etti
22:46 - Çavuşoğlu: Büyük bir oyunu bozduk22:33 - Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı22:29 - Resulayn kırsalında 10 PYD/YPG'li terörist yakalandı22:09 - Akıncı Üssü davasında yargılamaya devam edildi22:05 - Diyanet İşleri Başkanlığının Afrin'de açtığı hafızlık merkezi ilk mezunlarını verdi21:43 - Milli Eğitim Bakanı ile yaptığımız röportajın 2. bölümü21:25 - Mevlit Kandili'nde Eyüp Sultan Camii doldu taştı21:23 - Mardin'de 3 dilde Mevlit Kandili idrak edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
Ders kitabında Uygur alfabesi yerine İsrail Alfabesi
9 maddede, polis alımında değişen hususlar
KHK ile ihraç edilen kişinin pasaportuna dair emsal karar
İç Denetçi kadrolarına dönmek isteyenler için önemli düzenleme
Trendyol'da büyük indirim günleri başladı
Üç gün sürecek büyük Trendyol indirimi başladı!
Mardin'de PKK'ya katılacağı tespit edilen şüpheli yakalandı
9 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ryan babel'in 8-0 paylaşımı yapması 2
eyvallahı olmamak 2
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
kol saatinde yer alan takvim göstergesi 1
kurum servislerinde yer kapma telaşı 3
06.11.2019 real madrid vs galatasaray maçı 4
dindar bir gençlik istiyorum 3
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 3
markette cep telefonuyla konuşarak dolanmak 4
ptt kargo 4
SON İLANLAR
Hatay Hassa SYDV Personel Alım İlanı
Sivas Buruciye Aş. Geçici 5 İşçi Alacak
Zonguldak Gümeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 25 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kastamonu İhsangazi SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Çesme Çestur 1 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akar Turizm 14 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 2 İşçi Alacak
Adana Seyhan İmar 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam