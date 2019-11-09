9 maddede, polis alımında değişen hususlar
|09 Kasım 2019 00:11
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8 Kasım 2019 tarihi itibariyle Resmi Gazetede yayınlanan yeni yönetmeliğe göre Polis alımlarında kısmi değişikliklere gidildi. Değişikliklerin tam metni için tıklayınız.
Buna göre yapılan önemli düzenlemeler ;
1. Artık sadece Emniyet mensubu şehit ve vazife malulü eş ve çocukları değil tüm şehit ve vazife malulü eş ve çocukları puan (belirlenen puanın %80'ini almak ve sınav ücreti (ücret ödenmeyecek) avantajından faydalanabilecek.
2. Mülakatlar için soru denetleme komisyonu kuruldu. Mülakat soruları bu komisyon tarafından hazırlanacak.
3. Sınav merkezleri ikamete göre belirlenen yerler için bu şart kaldırıldı.
4. Bundan sonraki alımlarda asıl aday kadar yedek aday belirlenecek. Yüzde 30 yedek kişi sayısı belirlenir hükmü kaldırıldı.
5. Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibarıyla 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununa göre silah altında bulunmama şartı getirildi.POMEM ilanlarına başvuruda; şehit yakını, askerlik, siyasi parti üyeliği değişikliği
6. İlan edilen KPSS taban puanına göre yeterli sayıda başvurunun olmadığı durumlarda, taban puanı Bakanlık onayıyla değiştirilebilecek.
7. Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair adayın beyanı sunması istenecek.
8. Ayrıca değişen çarşı ve mahalle bekçisi giriş sınavı yönetmeliğine göre; Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisi verilmesi halinde adayların başvuruları kabul edilecektir.
9. PAEM giriş ve eğitim-öğretim yönetmeliği de değişti. Buna göre; 2015 yılı içinde Paem alımının 5 yıllık bir süreçte noktalanacağı bilgisini o zamanki Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak vermişti. Değişen yönetmelikle ihtiyaç halinde bu alımların sivilden yeniden devam edeceği kanısı oluştu.
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