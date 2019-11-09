İmamoğlu, iptal ettiği tesisten 2 tane yapma sözü vermişti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin yapım işini iptal etmiş ve bunu duyurmak için "Temel Atmama" töreni yapmıştı. Ancak İmamoğlu'nun seçim döneminde 2 yeni ileri biyolojik arıtma tesisis yapma sözü verdiği ortaya çıktı
|09 Kasım 2019 07:10
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta içinde, 1.5 milyar TL'lik Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal etmişti.
İmamoğlu İSKİ ve İTÜ'den uzmanların da projeyi incelediğini belirterek, "Arıtma tesisine ihtiyaç yok." demişti.
Ancak İmamoğlu'nun ihtiyaç yok dediği tesis için, seçimler öncesinde, 2 yeni ileri biyolojik arıtma tesisi yapma sözü verdiği ortaya çıktı.
İşte İmamoğlu'nun seçim vaadi
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