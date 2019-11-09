Sayıştay'dan, denetçi yardımcısı alımı için hazırlık
|09 Kasım 2019 07:22
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Sayıştay Genel Kurulu'nun onayından geçen dolu/boş kadro cetveli 9 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
Boş kadro değişikliğinde 53 başdenetçi kadrosu iptal edilip, 38 denetçi
yardımcısı ve 15 denetçi kadrosu alındı.
Sayıştay son olarak 2018 yılı Aralık ayında 45 denetçi yardımcısı almıştı. Bu yeni düzenleme, Başkanlığın kısa bir süre sonra denetçi yardımcısı alacağını göstermektedir.
Sözleşmeli personel pozisyon cetvelinde yapılan değişikliğe göre ise 10 yeni büro personeli pozisyonu ihdas edildi
Dolu/boş kadro değişikliği için tıklayınız.
İşte denetçi yardımcısı alımına dair boş kadro değişikliği
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