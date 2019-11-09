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Sayıştay'dan, denetçi yardımcısı alımı için hazırlık

Sayıştay Başkanlığının dolu/boş kadro cetveli Resmi Gazetede yayımlandı. Cetvellerde yapılan değişikliğe göre, başdenetçi kadroları iptal edilip, denetçi yardımcısı kadroları ihdas edildi
 09 Kasım 2019 07:22
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Sayıştay'dan, denetçi yardımcısı alımı için hazırlık

Sayıştay Genel Kurulu'nun onayından geçen dolu/boş kadro cetveli 9 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Boş kadro değişikliğinde 53 başdenetçi kadrosu iptal edilip, 38 denetçi yardımcısı ve 15 denetçi kadrosu alındı.
Sayıştay son olarak 2018 yılı Aralık ayında 45 denetçi yardımcısı almıştı. Bu yeni düzenleme, Başkanlığın kısa bir süre sonra denetçi yardımcısı alacağını göstermektedir.

Sözleşmeli personel pozisyon cetvelinde yapılan değişikliğe göre ise 10 yeni büro personeli pozisyonu ihdas edildi

Dolu/boş kadro değişikliği için tıklayınız.

İşte denetçi yardımcısı alımına dair boş kadro değişikliği
Memurlar.Net - Özel

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