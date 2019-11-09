1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rusya geri döndü

Türkiye ile Rusya arasında diplomatik alanda yaşanan başarı ihracat ve turizme yaradı. Rusya'ya ihracatımız bu yılın 10 ayında %10,6 artıp 3,1 milyar $'a çıktı. Ocak-Ekimde 5,4 milyon Rus turist ağırlayan Antalya rekora koştu... Türkiye'den 27 sektörün mallarının ihraç edildiği Rusya'ya en fazla satış, 486,4 milyon dolarla yaş meyve ve sebze oldu. Bu yılın 10 ayında Rusya'ya ihracatta en fazla artış oranını ise %220 ile savunma ve havacılık sektörü elde etti
 09 Kasım 2019 06:51
Yazdır
Rusya geri döndü

Türkiye'nin Rusya ile diplomasi alanında yürüttüğü başarılı iş birliği ihracat rakamlarına yansırken, yılın 10 ayında söz konusu ülkeye gerçekleştirilen dış satım yüzde 10,6 artarak 3,1 milyar dolara ulaştı. Başta Suriye iç savaşına yönelik olmak üzere Türkiye'nin Rusya ile yürüttüğü başarılı diplomasi, iki ülkenin ekonomik alandaki iş birliğinin de artmasını beraberinde getiriyor. Bu kapsamda Türkiye'nin imza attığı en büyük projelerde de Rus ortaklar ön plana çıkıyor. Bunların başında S-400 savunma sistemleri, Türk Akım doğalgaz boru hattı projesi ve Akkuyu Nükleer Santrali geliyor.

İHRACAT 3 MİLYAR DOLARI AŞTI

Turizmden savunmaya, enerjiden gıdaya kadar birçok sektörde Rusya ile iş birliğinin meyvelerinden faydalanılıyor. Bu anlamda Türkiye ekonomisinin 2019'daki en büyük gücü ihracatta, Rusya'ya yapılan tutarın artması da dikkati çekiyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı, ocak-ekim döneminde 2018'in aynı sürecine kıyasla yüzde 10,6 artarak 3 milyar 93 milyon 168 bin dolara ulaştı. Rusya'ya geçen yılın 10 ayında 2 milyar 797 milyon 778 bin dolar düzeyinde ihracat gerçekleştirilmişti. Bu da geçen süreçte Rusya'ya dış satımın 295 milyon 168 bin dolar arttığını ortaya koydu.

27 FARKLI SEKTÖR MAL GÖNDERİYOR

Bu yılın 10 ayında Türkiye'den Rusya'ya 27 farklı sektörde ihracat gerçekleştirildi. Bu sektörler arasında yaş meyve ve sebze Rusya'ya en fazla ihracat yapan sektör olarak öne çıktı. Sektörün Rusya'ya ihracatı ocak-eylül döneminde 486 milyon 398 bin dolar düzeyinde gerçekleşti. Yaş meyve ve sebzenin ardından Rusya'ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler; 449 milyon 589 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 351 milyon 718 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 241 milyon 973 bin dolarla da hazır giyim ve konfeksiyon şeklinde sıralandı. Aynı dönemde, Rusya'ya 241,1 milyon dolarlık makine ve aksamı, 223,9 milyon dolarlık tekstil, 163 milyon dolarlık demir ve demir dışı metal, 160,8 milyon dolarlık deri, 139,1 milyon dolarlık iklimlendirme ürünleri, 137,3 milyon dolarlık da elektrik-elektronik ihracatı yapıldı.

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İnşaatta işler son iki aydır iyi gidiyor
09 Kasım 2019 08:30		 Gram altın 273 lira seviyelerinde
08 Kasım 2019 11:24
KDV Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik
08 Kasım 2019 08:59		 Karayollarında durum
08 Kasım 2019 08:20
EPDK Başkanı: Şirket hakkında soruşturma başlattık
07 Kasım 2019 19:58		 Şeker fabrikası çalışanlarının yetkinliğini artırılacak
07 Kasım 2019 19:54
'Dünyadaki bor satışında çok büyük bir rekabet var'
07 Kasım 2019 19:46		 9 ayda 24 bin kişi daha Milyoner oldu
07 Kasım 2019 13:37
Varlık Fonu at yarışları ve bahisleri hizmet alımı için süreç başladı
07 Kasım 2019 12:28		 ASELSAN teknolojisi Ankaray araçlarında
07 Kasım 2019 11:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:41 - İntihar eden kardeşlerden Oya Yetişkin hakkında 21 icra takibi çıkarılmış08:30 - İnşaatta işler son iki aydır iyi gidiyor08:16 - Canlı yayında fotomontaj skandalı: Gerçek ortaya çıkınca özür bile dilemedi08:01 - Eğitimin alfabesi yanlış07:59 - YPG'li teröristler 'güvenli bölge'de cirit atıyor07:55 - TMO, ilk kez 'bölge müdürlüğü' için kadro ihdası yaptı07:45 - 4 Aralık'ta zirve07:33 - Uyuşmazlıktan Mahkemesinden 11 yeni karar07:31 - Yaşlı sayısı ilk kez yüzde 10'a ulaştı07:22 - Sayıştay'dan, denetçi yardımcısı alımı için hazırlık
07:11 - Isırmasın diye elleri pet şişeyle kapatılan Yusuf tedaviye alındı07:10 - İmamoğlu, iptal ettiği tesisten 2 tane yapma sözü vermişti06:51 - Rusya geri döndü06:45 - Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde - Haritalı06:16 - Bin kadın infazdan kaçtı05:26 - Erzurum'da Tarihi Aziziye ve Mecidiye Tabyalarında Ecdada Saygı Nöbeti00:14 - İç Denetçi kadrolarına dönmek isteyenler için önemli düzenleme00:11 - 9 maddede, polis alımında değişen hususlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanı ile yaptığımız röportajın 2. bölümü
KHK ile ihraç edilen kişinin pasaportuna dair emsal karar
9 maddede, polis alımında değişen hususlar
Ders kitabında Uygur alfabesi yerine İsrail Alfabesi
İç Denetçi kadrolarına dönmek isteyenler için önemli düzenleme
Isırmasın diye elleri pet şişeyle kapatılan Yusuf tedaviye alındı
Bin kadın infazdan kaçtı
Trendyol'da büyük indirim günleri başladı
Üç gün sürecek büyük Trendyol indirimi başladı!
İmamoğlu, iptal ettiği tesisten 2 tane yapma sözü vermişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kurum servislerinde yer kapma telaşı 3
5'e razıydık 1
ptt kargo 4
ryan babel'in 8-0 paylaşımı yapması 2
suriye ordusunun güçlerini kuzeye yönlendirmesi 1
eyvallahı olmamak 2
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
kaldırımda önde giden insanın sigara içerek yürümesi 2
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 2
kaldırım taşının altına biriken su 1
SON İLANLAR
Kırıkkale Belişeyh SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 2 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Özkonak Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 5 İşçi Alacak
Kırşehir Ursan 8 İşçi Alacak
Giresun Çanakçı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çorum İl Özel İdaresi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam