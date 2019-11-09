Yaşlı sayısı ilk kez yüzde 10'a ulaştı
Hacettepe Üniversitesinin araştırmasına göre; 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı yükseldi. Sezaryen doğumlar arttı
|09 Kasım 2019 07:31
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Hacettepe Üniversitesi tarafından yürütülen 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması'nda ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Hala genç bir nüfus yapısına sahip olan Türkiye'de, yaşlı nüfusun payı arttı, 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı ilk defa yüzde 10'a ulaştı.
Araştırma, Türkiye'nin demografik yapısı, doğurganlık düzeyi, gebeliği engelleyici metod kullanımı, anne-çocuk sağlığı, üreme sağlığı ile ilgili konularda mevcut duruma ve değişimlere ilişkin ulusal ve bölgesel düzeyde bilgi veriyor. Toplam 9 bin 500 kadın ile görüşüldü
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