1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YPG'li teröristler 'güvenli bölge'de cirit atıyor

Terörü sınırımızdan defetmek için anlaştığımız Rusya ve ABD yine sözünde durmadı. YPG'li teröristler 'güvenli bölge'de cirit atıyor
 09 Kasım 2019 07:59
Yazdır
YPG'li teröristler 'güvenli bölge'de cirit atıyor

Haber Merkezi - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nın başarıya ulaşmasının ardından ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlara rağmen sahada yaşananlar kafalarda soru işaretleri doğuruyor. Soçi ve Ankara mutabakatlarının üstünden üç hafta geçerken, terör örgütü YPG/PKK'nın belirlenen bölgelerden tam olarak çekilmediği, TSK ve SMO'ya yönelik taciz atışları ve ihlallerinin sürdüğüne dikkat çekiliyor. Uzmanlar, güvenli bölgede terör örgütünün varlığının sürmesi halinde ara verilen Barış Pınarı Harekatı'nın kaldığı yerden devam edebileceğine işaret ediyor.

ABD SÖZÜNÜ TUTMADI

Gazetemize konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, ABD'nin verilen sözleri yerine getirmediğini ve Rusya'nın da terör örgütü YPG'yi kullanmak istediğini belirtti. Prof. Dr. Bilgin şunları söyledi: ABD ile yapılan mutabakatlar çerçevesinde, Trump, askerlerinin Suriye'den çekeceğini belirtti. Ancak gördük ki ABD, kendisi için riskli olan bölgelerden daha az riskli olan petrol bölgeleri Rakka ve Deyrizor'a çekildi. Rusya ise petrol rezervinin olduğu Haseke'de. Suriye'de şu anda bir enerji savaşı olduğunu da görüyoruz.

ABD bir taraftan Türkiye ve Rusya'nın iş birliğini önlemeye çalışıyor, diğer taraftan da PKK/YPG'yi elinde tutuyor. Birçok yerin ABD eliyle Rusya'ya verildiğini gördük. YPG, Türkiye-Suriye sınır hattı boyunca 30 kilometrenin gerisine çekilecekti, bunun da olmadığını görüyoruz. ABD'nin verdiği sözlerde stratejik açık ortaya çıktı. Bu stratejik açık sebebiyle Türkiye, Rusya ile de mutabakat yapmak zorunda kaldı.

KIBRIS HAREKATI KADAR ÖNEMLİYDİ

Rusya ise rejimle birlikte hareket etmenin avantajını kullanıyor. Türkiye'nin ve ABD'nin Suriye'de etkisinin azalmasını istiyor. Rusya, PKK/YPG'yi kullanmak istemesi ve Esad rejimi ile hareket etmesi noktasında Türkiye ile ters düşüyor. Türkiye açısından baktığımızda ise Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir kazanım elde ettik. Küresel güçlerin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istedikleri terör koridorunu parçalamış olduk. Bunun Kıbrıs Barış Harekatı kadar önemli bir harekat olduğunu belki de ilerde tarihçiler yazacaktır.

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bin kadın infazdan kaçtı
09 Kasım 2019 06:16		 Mardin'de PKK'ya katılacağı tespit edilen şüpheli yakalandı
09 Kasım 2019 00:05
Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı
08 Kasım 2019 22:33		 Resulayn kırsalında 10 PYD/YPG'li terörist yakalandı
08 Kasım 2019 22:29
Akıncı Üssü davasında yargılamaya devam edildi
08 Kasım 2019 22:09		 İstanbul'da 8 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
08 Kasım 2019 20:41
Sakarya'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
08 Kasım 2019 20:26		 Bülent Arınç'ın damadının beraat kararının gerekçesi açıklandı
08 Kasım 2019 19:42
İstanbul'da yakalanan FETÖ'nün sözde 'tıp imamı' tutuklandı
08 Kasım 2019 18:40		 FETÖ abisinden 'şok mangaları' itirafı
08 Kasım 2019 18:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:41 - İntihar eden kardeşlerden Oya Yetişkin hakkında 21 icra takibi çıkarılmış08:30 - İnşaatta işler son iki aydır iyi gidiyor08:16 - Canlı yayında fotomontaj skandalı: Gerçek ortaya çıkınca özür bile dilemedi08:01 - Eğitimin alfabesi yanlış07:59 - YPG'li teröristler 'güvenli bölge'de cirit atıyor07:55 - TMO, ilk kez 'bölge müdürlüğü' için kadro ihdası yaptı07:45 - 4 Aralık'ta zirve07:33 - Uyuşmazlıktan Mahkemesinden 11 yeni karar07:31 - Yaşlı sayısı ilk kez yüzde 10'a ulaştı07:22 - Sayıştay'dan, denetçi yardımcısı alımı için hazırlık
07:11 - Isırmasın diye elleri pet şişeyle kapatılan Yusuf tedaviye alındı07:10 - İmamoğlu, iptal ettiği tesisten 2 tane yapma sözü vermişti06:51 - Rusya geri döndü06:45 - Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde - Haritalı06:16 - Bin kadın infazdan kaçtı05:26 - Erzurum'da Tarihi Aziziye ve Mecidiye Tabyalarında Ecdada Saygı Nöbeti00:14 - İç Denetçi kadrolarına dönmek isteyenler için önemli düzenleme00:11 - 9 maddede, polis alımında değişen hususlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanı ile yaptığımız röportajın 2. bölümü
KHK ile ihraç edilen kişinin pasaportuna dair emsal karar
9 maddede, polis alımında değişen hususlar
Ders kitabında Uygur alfabesi yerine İsrail Alfabesi
İç Denetçi kadrolarına dönmek isteyenler için önemli düzenleme
Isırmasın diye elleri pet şişeyle kapatılan Yusuf tedaviye alındı
Bin kadın infazdan kaçtı
Trendyol'da büyük indirim günleri başladı
Üç gün sürecek büyük Trendyol indirimi başladı!
İmamoğlu, iptal ettiği tesisten 2 tane yapma sözü vermişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
markette cep telefonuyla konuşarak dolanmak 4
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 4
eyvallahı olmamak 2
kol saatinde yer alan takvim göstergesi 1
5'e razıydık 1
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
ankara 2
ryan babel'in 8-0 paylaşımı yapması 2
kurum servislerinde yer kapma telaşı 3
sürat kargo 1
SON İLANLAR
Kırıkkale Belişeyh SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 2 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Özkonak Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 5 İşçi Alacak
Kırşehir Ursan 8 İşçi Alacak
Giresun Çanakçı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çorum İl Özel İdaresi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam