TMO, ilk kez 'bölge müdürlüğü' için kadro ihdası yaptı
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, bölge müdürü, böle müdür yardımcısı ve şef kadro ihdası yaptı
|09 Kasım 2019 07:55
|Yazdır
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün kadro ve pozisyonlarındaki iptal ve ihdaslar 6 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
Yayımlanan kararnameye göre, taşradaki örgütlenmesini şube müdürlüğü olarak yürüten TMO, 12 bölge müdürü, 24 bölge müdür yardımcısı ve 118 şef/teknik şef kadro ihdası yapmıştır.
İşte 6 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan iptal ve ihdaslar:
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İç Denetçi kadrolarına dönmek isteyenler için önemli düzenleme
09 Kasım 2019 00:14
|Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı
08 Kasım 2019 20:14
|MSB'den ortak devriye açıklaması
08 Kasım 2019 19:49
|Mardin'de 2 muhtar açığa alındı
08 Kasım 2019 16:14
|Mobil Okul Timleri, derse girmeyen öğrencileri ailelerine teslim etti
08 Kasım 2019 16:10
|Yerli temizlik ürünü BORON, 4 çeşide çıktı
08 Kasım 2019 15:40
|Tel Abyad'da teröristlere ait 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi
08 Kasım 2019 13:41
|Lastikçilerin 'kış lastiği mesaisi' başladı
08 Kasım 2019 13:18
|POMEM yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
08 Kasım 2019 13:10
|DİB Başkanı Ali Erbaş Mevlid Kandili mesajı yayımladı
08 Kasım 2019 11:26