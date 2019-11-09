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TMO, ilk kez 'bölge müdürlüğü' için kadro ihdası yaptı

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, bölge müdürü, böle müdür yardımcısı ve şef kadro ihdası yaptı
 09 Kasım 2019 07:55
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TMO, ilk kez 'bölge müdürlüğü' için kadro ihdası yaptı

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün kadro ve pozisyonlarındaki iptal ve ihdaslar 6 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Yayımlanan kararnameye göre, taşradaki örgütlenmesini şube müdürlüğü olarak yürüten TMO, 12 bölge müdürü, 24 bölge müdür yardımcısı ve 118 şef/teknik şef kadro ihdası yapmıştır.

İşte 6 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan iptal ve ihdaslar:
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