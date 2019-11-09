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Eğitimin alfabesi yanlış

MEB'in Sosyal Bilgiler 6'ncı sınıf ders kitabında Uygur alfabesi yerine İsrail alfabesinin kullanıldığı ortaya çıktı. Skandal, kalabalık denetim kurullarının kağıt üstünde kaldığını ve satır satır üzerine titrenmesi gereken eğitim kitaplarının 'copy-paste' kolaycılığıyla hazırlandığının son örneği oldu.
 09 Kasım 2019 08:01
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Eğitimin alfabesi yanlış

Çin'in akılalmaz yöntemlerle asimilasyon uyguladığı Doğu Türkistan'daki Uygurların acısı sürerken Türkiye'de şaşkınlık veren bir olay ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaokullar için hazırladığı Sosyal Bilgiler kitabının 61'inci sayfasına Uygur alfabesi diye İsrail alfabesinin koyulduğu anlaşıldı. Skandal olayda MEB'nin ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için hazırladığı ve 1 milyon 340 bin adet basılan Sosyal Bilgiler kitabında, Uygur tarihini anlatan kısımda Uygur alfabesi diye, İsrail (İbrani) alfabesinin basıldığı öğrenildi.

Skandalı ise KARAR Gazetesi Yazarı Mehmet Doğan duyurdu. Doğan "Eskiden konunun uzmanları ders kitabı yazardı, şimdi kalabalık bir isim listesi önümüze çıkıyor. Bu da anonimlik tehlikesine yol açıyor. Yani, sıradanlık, basitlik, yuvarlaklık ders kitaplarını ölü metinler haline getiriyor" diyerek şunları söyledi: "Şimdi ders kitabı yazmak kolay, elektronik ortamdan malzemeyi kes yapıştır, olsun sana ders kitabı. Tek kitap uygulaması var ve ders kitabı basıldığı zaman milyonlarca basılıyor. Bu durumda bir yanlış varsa, milyonlarca çoğaltılıyor demektir. Okulda öğrenilen doğru sanılan yanlışların, sonraları düzeltilmesi de neredeyse mümkün değil. Görünüşte Milli Eğitim işi sıkı tutmuş: Resim malzemelerine kaynak belirtmek mecburiyeti getirmiş. Birkaç tane basılı kaynak dışında elektronik ortamdan aktarılmış resimler, haritalar ve grafikler. Elektronik ortam kesinlikle güvenilir değil. Böyle güvenilmez ortamdan alınan malzemenin basılı kaynaklarla karşılaştırılmadan kullanılmaması lazım."

Karar
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