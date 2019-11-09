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Canlı yayında fotomontaj skandalı: Gerçek ortaya çıkınca özür bile dilemedi

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, canlı yayındaAkşener'i FETÖ elebaşıyla birlikte gösteren fotomontaj bir fotoğrafı ekrana getirdi. Yayına bağlanan İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, görüntüleri yalanladı ve moderatör Didem Arslan Yılmaz'a fotoğrafın aslını yayınlattı.
 09 Kasım 2019 08:16
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Canlı yayında fotomontaj skandalı: Gerçek ortaya çıkınca özür bile dilemedi

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Vatan Partili Mustafa İlker Yücel, Habertürk'te yayınlanan "Türkiye'nin Nabzı" isimli programda Didem Arslan Yılmaz'ın konuğu oldu.

Yücel, canlı yayında Meral Akşener'e ait olduğunu iddia ettiği foto-montaj bir görüntüyü erkana getirdi.

Vatan Partili Mustafa İlker Yücel

Akşener'in yanına FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in montajlandığı görüntünün yayınlanmasının ardından yayına bağlanan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Mustafa İlker Yücel'e tepki gösterdi.

ÖCALAN'LI FOTOĞRAFI HATIRLATTI

Tek bir İYİ Partilinin FETÖ elebaşı ile fotoğrafı ya da bağlantısının olmadığını söyleyen Dervişoğlu, Yücel'e Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Abdullah Öcalan'la olan fotoğrafını hatırlattı.

FOTOĞRAFIN ORJİNALİNİ GÖNDERDİ

Müsavat Dervişoğlu ayrıca, programın moderatörü Didem Arslan Yılmaz'a Meral Akşener'e iftira atılan montaj görüntünün orjinalini gönderdi.

Yılmaz, Dervişoğlu'ndan gelen görüntüyü canlı yayında yayınlarken, fotoğrafta Meral Akşener'in yanında eşi Tuncer Akşener'in bulunduğu görüldü.

Vatan Partili Mustafa İlker Yücel, asılsız bir foto montaj görüntüyü ekranlara taşımasına rağmen özür dilemedi. Yücel, "Fotoğrafa gerek yok, Siyasal düzlem önemli burada" ifadelerini kullandı.
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