Otizmli öğrenci velilerinden muhtara suç duyurusu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulunda otizmli öğrencilere yönelik çirkin hareketlerden sonra okul müdürü Kuddisi Kurt'un açığa alındığını ve Ankara'dan olayı soruşturmak için bir müfettişin görevlendirildiğini söyledi. Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katılan Bakan Selçuk, "Ailelerimiz müsterih olsunlar. Hiçbir çocuğumuzun ayrımcılığa maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Otizmli evlatlarımızın eğitimde yaşadığı bazı sıkıntılar var, bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Kendi bilim alanım itibarıyla da bu konuda neler yapılması gerektiğini büyük bir hassasiyetle takip ediyorum. Bu sorunların çözümü için Bakanlığımızdaki süreçlerin tümüne de liderlik etmeye çalışıyorum" dedi. Aksaray Otizm Dayanışma Derneği ve otizmli çocukların aileleri Aksaray Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu. İnceleme başlatan Aksaray Valiliği de, özel eğitimli öğrencilerin 5 yıldır okulda öğrenim gördüklerini ve görmeye devam edeceklerini açıkladı. Olası bir olayın yaşanmasına karşın okul çevresinde dün de polis ekipleri güvenlik tedbiri aldı. Özel eğitimli öğrenciler de diğer öğrenciler gibi dün okullarına devam etti.

VELİLERDEN MUHTARA SUÇ DUYURUSU

Aksaray Otizm Dayanışma Derneği ve otizmli çocukların aileleri dün hakaret iddiasıyla Laleli Mahallesi Muhtarı Şükrü Genç hakkında suç duyurusunda bulundu. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okula psikolojik destek vermeleri için sosyal ekip görevlendirildiği, velilerle görüşme yapıldığı öğrenildi. Sosyal medyada otizmli öğrenciler ve ailelerine destek mesajları yağdı.