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Esnafa 2050 lira işsizlik maaşı

Ahilik Sandığı ile işyerini kapatan esnafa ve şirket ortaklarına da işsizlik maaşı gelecek. Üstelik primlerin bir kısmını devlet karşılayacak
 09 Kasım 2019 08:59
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Esnafa 2050 lira işsizlik maaşı

Sosyal güvenlik mevzuatımızda işverenleri olduğu kadar çalışanları da koruyan düzenlemeler bulunuyor. Bunlardan birisi de işsizlik maaşı. Çalışanlar belli şartları taşıdıklarında işsizlik maaşı alabiliyor. Bunun için son 3 yılda 600 gün prim ödemeleri gerekiyor. Bunların dışında işten kendi istek ve kusuru dışında çıkartılmaları da isteniyor. SSK'lı çalışanların yararlandığı bu haktan Şimdi Bağ-Kur'lular da Ahilik Sandığı sistemi ile yararlanacak. Düzenleme 1 Ocak 2020'den itibaren devreye girecek.

NASIL PRİM ÖDENECEK?

Sandık primi, sigortalının prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2 sigortalı ve yüzde 1 devlet payı olarak ödenecek. Bu ödeme zorunlu olacak. Mevcut prime esas kazanç alt sınırına göre, yani şu anda uygulanan 2.558,40 TL'lik brüt asgari ücrete göre esnaftan aylık en az 51.17 lira kesinti yapılacak. Devlet de bunun üzerine 25.59 lira verecek. Böylece toplamda 76 lira 76 kuruşluk bir prim ödemesi sandıkta birikmeye başlayacak. Ancak uygulama 1 Ocak'ta başlayacağı ve 2020'de asgari ücret artacağı için bu rakamlar değişecek.

ŞARTLAR NELER?

Esnafın işsizlik maaşı alabilmesi için belirlenen şartlar normal çalışanların şartlarıyla paralellik gösteriyor. Son 3 yıl içinde 600 gün faaliyetini sürdüren ve sandık primi ödeyenler işsizlik maaşından faydalanacak.

ŞİRKET ORTAKLARI DA VAR

İsteğe bağlı sigortalılar, köy ve mahalle muhtarları ile tarımsal faaliyette bulunanlar hariç tüm Bağ- Kur'lular kapsama girecek. Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar da yararlanacak. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ortakları da sandık sistemine girebilecek. Ödenecek maaşların miktarı da prime esas kazanç üzerinden belirlenecek. Brüt maaşın yüzde 40'ı işsizlik maaşı olarak verilecek. Ancak üst sınır yine brüt asgari ücretin yüzde 80'inden fazla olamayacak. Mevcut asgari ücrete göre hesaplama yapıldığında; damga vergisi hariç aylık en az 1.023,36, en çok 2.046,72 lira işsizlik ödeneği verilecek. Hem ödenecek en düşük prim tutarı, hem de işsizlik maaşı aralığı 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni asgari ücretle artacak.
Sabah
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