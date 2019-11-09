A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen Brand Week İstanbul etkinliğinin son gününde "Ortak hayalleri tasarlamak" konu başlıklı oturumda konuştu.

Milli Takım teknik direktörü Güneş, ''2022 Dünya Kupası benim için final olacak. İnşallah oraya katılacağız, orası benim için son olacak.'' dedi.

''Kimseye hesap vermem''

Güneş, ''İstanbul'a neden geldim ben de bilmiyorum. Trabzon'da doğdum, oranın özlemi bende hep var. Her sahaya da giderim, oyuncum da gider. Kimseye de hesap vermem. Bunu jest olarak da yapmam. Son maçımızı TT Stadı'nda oynayacağız. Oraya gelecek taraftarlar da takıma sahip çıkacaktır. Biz büyük bir ülkeyiz, birlikte başaracağız. İstanbul'da başarılı sonuçlar alındı, Anadolu'da da aldık ve yine gideceğiz. Birlikte savaşacağız. Diyarbakır'a da gideceğiz" dedi.

Emekli olacağı tarihi açıklayan Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı;

''2022 Dünya Kupası benim için final olacak. İnşallah oraya katılacağız, orası benim için son olacak. Bu da medyadaki arkadaşlara manşet olsun"

''Biz de üretim gerçekleştirmeliyiz''

''Yabancı oyuncuya karşı değiliz ama biz de üretim gerçekleştirmeliyiz'' diyen Güneş, ''Bizim sıkıntımız burada. Üretimde sorunlarımız var. Çözümünü biliyoruz. Üretim yapmadığımız halde yurtdışına oyuncu gönderiyoruz. Çağıracağımız kadronun yarısı yurt dışında oynayanlar olacak. Bu güzel bir şey. Fransa'nın oyuncuları mesela hep Fransa dışında. Yeni nesil oyuncularımız kendilerini daha iyi eğitiyor ve bu işi seviyorlar.'' ifadelerini kullandı.

''2020'yi çağrıştırdığı için böyle bir saati seçtik''

Güneş, ''Fransa maçı sonuçtur, başarı elde edilmiştir. Amaç insanımızın mutluluğuna vesile olmaktır. Bizim birlikte yapacağımız çok şey var. Bu güzel bir şey. Tüm takımları tutan taraftarların, piramitin tepesinde olan Milli takımda birleşmesini istiyoruz. Milli Takım kadrosunu bu akşam 20:20'de açıklayacağız. 2020'yi çağrıştırdığı için böyle bir saati seçtik." dedi.

''Yaratıcılığı yok ettik''

''Sistem adına pas yaparak oynamaya çalıştıkça yaratıcılığı yok ettik'' diyen Güneş, şu ifadaleri kullandı; ''Buraya gelmek için navigasyonu açtım, beni pazara götürdü. Sonra berbere gittim. Berberim, 'Takımlar neden kendi futbolunu oynamıyor? Sürekli yan pas yapıyorlar' dedi. Haklı. Sistem adına pas yaparak oynamaya çalıştıkça yaratıcılığı yok ettik. Yurt dışına oyuncu gönderebiliyoruz, futbol zor iş. Zengin işi değil. Genelde ekonomik durumu iyi olmayanlardan iyi futbolcu çıkıyor."