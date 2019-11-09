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Türkiye düşmanı FETÖ'cü Enes Kanter'den alçak çağrı

FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'ye yönelik kara propagandalarına devam ediyor. Firari FETÖ'cü terörist Enes Kanter, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçının boykot edilmesi çağrısı yaptı.
 09 Kasım 2019 08:59
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Türkiye düşmanı FETÖ'cü Enes Kanter'den alçak çağrı

Firari FETÖ'cü terörist Enes Kanter, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçının boykot edilmesi çağrısı yaptı.

Teröristbaşı Fetullah Gülen için 'babam' diyen firari FETÖ'cü terörist Enes Kanter, İtalyan La Repubblica gazetesine konuştu.

FETÖ'cü hain Enes Kanter'den Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında alçak sözler

"Türkiye'de oyun oynanmaz" diyen Kanter, "Futbolculardan ve UEFA'dan İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi finalini boykot etmelerini istiyorum" dedi.

Sadece UEFA'dan değil tüm Avrupa'dan boykot istediğini söyleyen Türkiye düşmanı Kanter, "Evet boykotu, tüm Avrupa'dan istiyorum. Sesimizi yükseltmemiz, sesimizi duyurmamız ve teslim olmamamız gerekir. Her şeyi normal ve kaçınılmaz kabul etmemeliyiz. İtalyan hükümeti ve kamuoyunun Türkiye'ye daha fazla baskı yapmasını isterim" diye konuştu.

HALK DÜŞMANI OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Teröristbaşı Gülen'e olan yakınlığından dolayı ailesinin ve arkadaşlarının kendisini terk ettiğini açıklayan Kanter, "Bir halk düşmanıyım. Bu yüzde 2021'de Amerikan vatandaşı olacağım" dedi.
Memurlar.Net
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