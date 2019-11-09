Karayollarında durum
|09 Kasım 2019 09:22
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi-Gemlik Kavşağı arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kazan Kavşağı 20-26. kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar Kavşağı Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü veriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun birinci kilometresinde Ayaş Kavşağı ayrım kolunda üstyapı onarım çalışması nedeniyle Eskişehir-İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Balıkesir-Harmancık yolunun 0-71. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Sivrihisar-Polatlı yolunun 18-21. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometreleri arasındaki Selimpaşa mevkisinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Söke-Milas yolunun 58-61. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometreleri arasında bulunan Devren, Ilıksu, Ulaş ve Çandırtepe tünellerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatleri arasında her iki yönde bir şerit trafiğe kapatılacak.
Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometreleri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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