DSİ taşkın riskine 'set' çekti
|09 Kasım 2019 09:37
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, kasım ayı itibarıyla son 17 yılda 4 bin 876 taşkın koruma tesisini tamamlayarak, tarım arazilerinin ve yerleşim yerlerinin taşkın riskini azalttıklarını bildirdi.
Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, dere ıslah çalışmalarıyla insanların can ve mal emniyetini sağladıklarını belirtti.
Bu çalışmalarla tarım alanlarını korurken, şehir ve ilçelere güzellik de kattıklarına işaret eden Aydın, "Kasım ayı itibarıyla son 17 yılda 4 bin 876 taşkın koruma tesisini tamamlayarak, tarım arazilerinin ve yerleşim yerlerinin taşkın riskini azalttık. DSİ olarak, 1954 yılından beri ise 9 bin 894 taşkın koruma tesisini tamamlayarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağladık." ifadelerini kullandı.
Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan eylem planları kapsamında, 1 milyon 135 bin 254 kişinin, 153 hektar alanın ve 21 meskun mahalin taşkınlardan korunduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"25 meskun mahalin daha taşkınlardan korunması hedefliyoruz. Bu yıl içinde yürütülen çalışmalarla toplam 12 milyon 614 bin 250 dekar tarım alanı ve yerleşim yerinin taşkın riski azaltılmıştır."
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