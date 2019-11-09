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Erzurum 'ecdadına saygı' için yürüdü

Erzurum'da genç ve yaşlı binlerce kişi, sabah namazı sonrası elde Türk bayrağı, dilde tekbir ile tarihte "93 Harbi" olarak bilinen 142 yıl önceki Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı Aziziye Tabyaları'na yürüdü. Vali Okay Memiş: Emperyalistlerin oyunlarına dün olduğu gibi bugün de karşı çıkacağız
 09 Kasım 2019 10:20
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Erzurum 'ecdadına saygı' için yürüdü

Anadolu'nun en önemli şehirlerinden olan ve bu nedenle "İslam'ın kilidi" olarak adlandırılan Erzurum'da binlerce kişi, 142 yıl önceki Osmanlı-Rus Savaşı'nda vatan savunması için "Mehmet"inin yardıma koşan ecdadının izinde aynı ruh ve heyecanla Topdağı'ndaki Aziziye Tabyaları'na "saygı yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde "93 Harbi" olarak anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin yaşandığı ve düşmek üzere iken ellerindeki nacak ile baltalarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Topdağı'ndaki Aziziye Tabyaları'na "saygı yürüyüşü" organize edildi.

Kent merkezinden 4 kilometre uzaklıktaki tabyalara yapılacak yürüyüş öncesi, tarihteki gibi cami hoparlörlerinden "Ey Erzurumlular, ey ahali. Düşman Aziziye tabyalarını bastı. Allah'ını seven, eli silah tutan herkes, askerlerimizin yardımına koşsun. Vatanını ve milletini seven yetişsin." çağrıları yapıldı.

Ezan ve çağrılarla kentteki camilerde buluşan ve aralarında yaşlılar ile çocukların da bulunduğu binlerce vatandaş, sabah namazı sonrası selalar eşliğinde önce Karskapı Şehitliği'ne giderek burada dua etti.

Soğuk havaya rağmen ellerinde Türk bayraklarıyla tekbirler getiren vatandaşlar ile asker ve polislerin de katıldığı yürüyüş, 142 yıl önce şehrin Rusların eline geçmesinin önlendiği ve yaklaşık 500 sivilin de şehit olduğu Aziziye Tabyaları'nda tamamlandı.

- "Dedeciğim ben geldim"

Üzerlerinde "Dedeciğim ben geldim" yazılı tişört bulunan çocukların da katıldığı yürüyüş sırasında dokuz pare top atışı da yapıldı. Bazı vatandaşlar, o günün manevi atmosferini yaşayabilmek için tabyaya tepeleri aşarak ulaştı.

Yaklaşık bir saat süren yürüyüşün ardından ulaşılan tabyada Kur'an-ı Kerim okunup Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula tarafından dua edildi.

Vatandaşlar, tabyayı gezdikten sonra Aziziye savunmasında fedakarlığıyla tarihe geçen Nene Hatun'un kabrini de ziyaret ederek dua okudu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, tıpkı o gün olduğu gibi ezan ve selalardan sonra bugün de binlerce Erzurumlunun, kent merkezinden tabyalara kadar yürüdüğünü belirtti.

Erzurum'un "Anadolu'nun kilidi" olduğunu dile getiren Memiş, "Aynı zamanda emperyalist güçlerin daha ileriye geçmesine müsaade etmemiş bir halk, Dadaş kardeşlerimiz hakikaten öyleler. Hem Osmanlı İmparatorluğu hem de cumhuriyet döneminde bunu yapmış." dedi.

- "142 yıl önceki mücadeleyi şimdi de veriyoruz"

Memiş, bu topraklarda yüzlerce yıl öncesine dayanan mücadelenin halen devam ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Emperyalist güçlerin Anadolu toprakları üzerindeki emelleri ve oyunları bitmek bilmiyor. Şimdi de sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bu oyunları bozmak istiyoruz. Ülkemizin sınırlarında kurulmak istenen taşeron örgütlerin, devletlerin oluşmasına izin vermeyeceğiz. Çünkü daha sonra sıra Türkiye'ye gelecek biliyoruz, bunun farkındayız. Asla buna müsaade etmeyeceğiz; ne devletimiz, ne kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ne de bu kahraman millet. Bu emperyalistlerin oyunlarına dün olduğu gibi bugün de karşı çıkacağız. 142 yıl önceki mücadeleyi şimdi de veriyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de düzenlenen yürüyüşle binlerce Erzurumlunun şehitlerini hayırla andığını aktardı.

Türkiye'nin şu anda da aynı oyunlarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Sekmen, şunlar kaydetti:

"Bu oyunu planlandıkları gibi devam ettirmek, aziz Türk yurdunu bölmek, parçalamak istiyorlar. Geçmişte de farklı terör örgütleri ile karşımıza çıkmışlar. şimdi de farklı kimlikle çıkarak bu milleti aldatabileceklerini zannediyorlar. Bu millet aldanmaz, bu millet özgür yaşamaya alışmış ve özgürlüğe susamış bir millet. Türk milleti asla vatanından bir karış toprağı kimseye vermez, veremez. Herkes aklını başına alsın. Aziz Türk milleti olarak bilelim ki su uyur düşman uyumaz."

Yürüyüşe, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Anadolu Ajansı
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