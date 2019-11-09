Servis minibüsünde unutulduktan sonra kaybolan çocuğu polis buldu
|09 Kasım 2019 10:33
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Bursa'da, anaokuluna gitmek için bindiği öğrenci servisinde unutulan ve kapısı açık bırakılan araçtan inerek kaybolan 4 yaşındaki çocuk polis tarafından sokakta bulundu.
Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi'nde yaşayan S.K, aynı ilçedeki bir anaokuluna gitmesi için ailesi tarafından servise bindirildi. Uyuyakalan çocuk anaokuluna gelindiğinde araçtan inmedi.
S.K'nın uyuduğunu fark etmeyen servis şoförü S.İ. ile servis görevlisi S.A, aracı bir sonraki servis hareketine kadar beklemek üzere Soğanlı Mahallesi'ndeki bir sokağa park etti. Havalanması için minibüsün kapılarını açan şoför aracın yanından uzaklaştı.
Bu sırada uyanan S.K, araçtan inerek sokakta dolaşmaya başladı. Bölgede devriye gezerken çocuğun kaybolduğunu fark eden Bursa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, S.K'yı ekip aracına bindirerek emniyete götürdü.
Polis, çocuğun kendini ifade edememesi üzerine yakın bölgedeki tüm anaokullarıyla iletişime geçti.
Bir anaokulunun öğrencisinin sabah okula gelmediğini belirleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri çocuğu ailesine teslim etti. Okul görevlilerinin, S.K'nın okula gelmediği halde ailesiyle iletişime geçmediği belirtildi.
Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatı üzerine servis şoförü S.İ, servis görevlisi S.A. ve okulun kurucu üyesi A.A'yı emniyete götürdü.
Emniyette ifadeleri alınan kişiler hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan adli işlem başlatıldı.
Öte yandan, çocuğun ailesinin konuyla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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