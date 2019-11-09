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Sözcü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşüyor
 09 Kasım 2019 11:07
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Sözcü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşüyor.

Kalın ve Jeffrey görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde saat 10.30'da başladı. Görüşme, basına kapalı devam ediyor.

James Jeffrey, Ankara'daki temasları kapsamında dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edildi.
Anadolu Ajansı
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