1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullarda telafi eğitimi

Terör örgütü YPG/PKK saldırıları nedeniyle eğitime ara verilen Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ve Birecik ilçelerinde telafi eğitim programı başladı
 09 Kasım 2019 11:13
Yazdır
Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullarda telafi eğitimi

Terör örgütü YPG/PKK tarafından sivil bölgelerin hedef alınması nedeniyle eğitime ara verilen Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ve Birecik ilçelerinde telafi eğitim programı başladı.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ceylanpınar, Akçakale, Suruç ilçelerinin tamamında, Birecik ilçesinin ise sınır bölgelerinde 10-28 Ekim'de eğitime verilen arayı telafi için program hazırladı. Bu kapsamda, ilk telafi eğitimi bugün ders zili çaldı.

Ders saatinin gelmesiyle birlikte okula gelen öğretmen ve öğrenciler derslerine kaldıkları yerden devam ediyor.

Ceylanpınar İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, terör örgütünün saldırıları nedeniyle okulların 12 gün boyunca tatil edildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin ve sivil halkın zarar görmemesi için okullara ara verilmişti. Şanlıurfa Valiliği bir plan yaptı, bu plan dahilinde bugün eğitimler başladı. 7 hafta boyunca cumartesi günleri ve 18-22 Kasım ara tatilleri telafi eğitimler için değerlendirilecektir. Bu şekilde öğrencilerimiz geri kaldıkları konularda normal seyrine geleceklerdir. Ayrıca öğrencilerimiz için psikososyal destek hizmetleri kapsamında rehber öğretmenlerimiz çalışıyor, öğrencilerimizde oluşan olumsuz etkileri kaldırmak için gayretle çalışmaktadırlar."

Akçakale Süleyman Şah İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Meryem Işık da okulunu ve arkadaşlarını çok sevdiğini belirterek, yapamadıkları dersleri görecek olmalarının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

4. sınıf öğrencisi Mahmut Akdoğan ise terör örgütünün saldırıları nedeniyle okullarına gidemediklerini aktararak, "Telefi etmek için cumartesi günleri ve tatillerde okulumuza devam edeceğiz öğretmenimi okulumu ve arkadaşlarımı seviyorum." dedi.

Yapılamayan 12 günlük eğitim öğretim için 9 Kasım ve 28 Aralık tarihlerindeki her hafta cumartesi günü telafi eğitimi gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra, 18-22 Kasım'daki ara tatilde de eğitimlere devam edilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Avukatı döven koruma polisleri soruşturulacak
09 Kasım 2019 11:30		 İkinci siyanür vakasında intihar mektubu: 9 aydır işsizim, artık yapacak bir şeyim yok
09 Kasım 2019 10:26
ATM'ye sık sık para yatıran şüpheli, bahis şebekesini ele verdi
09 Kasım 2019 10:12		 Bir siyanür şüphesi de Antalya'dan: 4 kişilik aile ölü bulundu
09 Kasım 2019 08:52
İntihar eden kardeşlerden Oya Yetişkin hakkında 21 icra takibi çıkarılmış
09 Kasım 2019 08:41		 Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından cezaevinde intihar açıklaması
08 Kasım 2019 19:15
Babasını öldürüp, 3 saat başında bekledikten sonra polise teslim oldu
08 Kasım 2019 17:48		 4 arzuhalciye 'Avukatlık Kanunu'na muhalefet' davası
08 Kasım 2019 17:15
Minik öğrenciyi ezen sürücü tutuklandı
08 Kasım 2019 15:19		 Rabia Naz Vatan'ın ölümünde dikkat çeken şüphe
08 Kasım 2019 12:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:37 - Feyzioğlu kongre talebini reddetti11:30 - Avukatı döven koruma polisleri soruşturulacak11:26 - MEB'in Türkçe uyum sınıflarında 115 bin öğrenci eğitim alıyor11:25 - Obezite ameliyatı 'son çare olarak tercih edilmeli' uyarısı11:24 - TBMM araştırma komisyonu topluma otizmi anlatacak11:23 - Bankaların turizme kredi desteği 90 milyar liraya yaklaştı11:14 - Kangal köpekleri DNA barkoduyla tanınacak11:13 - Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullarda telafi eğitimi11:07 - Sözcü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi11:05 - Okullarda seçmeli ders olan golfe talep arttı
10:55 - 'Türkiye, küresel ekonomide daha üst basamakları çıkmayı elbette hak ediyor'10:33 - Servis minibüsünde unutulduktan sonra kaybolan çocuğu polis buldu10:26 - İkinci siyanür vakasında intihar mektubu: 9 aydır işsizim, artık yapacak bir şeyim yok10:20 - Erzurum 'ecdadına saygı' için yürüdü10:12 - ATM'ye sık sık para yatıran şüpheli, bahis şebekesini ele verdi09:40 - İpekyolu Belediyesine Kaymakam görevlendirildi09:37 - DSİ taşkın riskine 'set' çekti09:22 - Karayollarında durum
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
Bir siyanür şüphesi de Antalya'dan: 4 kişilik aile ölü bulundu
Milli Eğitim Bakanı ile yaptığımız röportajın 2. bölümü
9 maddede, polis alımında değişen hususlar
Ders kitabında Uygur alfabesi yerine İsrail Alfabesi
İkinci siyanür vakasında intihar mektubu: 9 aydır işsizim, artık yapacak bir şeyim yok
KHK ile ihraç edilen kişinin pasaportuna dair emsal karar
Türkiye düşmanı FETÖ'cü Enes Kanter'den alçak çağrı
Canlı yayında fotomontaj skandalı: Gerçek ortaya çıkınca özür bile dilemedi
Isırmasın diye elleri pet şişeyle kapatılan Yusuf tedaviye alındı
İç Denetçi kadrolarına dönmek isteyenler için önemli düzenleme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kaldırımda önde giden insanın sigara içerek yürümesi 1
su kuyusu 1
ankara 1
ryan babel'in 8-0 paylaşımı yapması 1
sürat kargo 1
eyvallahı olmamak 3
ptt kargo 7
dindar bir gençlik istiyorum 3
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 1
markette cep telefonuyla konuşarak dolanmak 5
SON İLANLAR
Kırıkkale Belişeyh SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 2 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Özkonak Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 5 İşçi Alacak
Kırşehir Ursan 8 İşçi Alacak
Giresun Çanakçı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çorum İl Özel İdaresi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam