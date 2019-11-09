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Kangal köpekleri DNA barkoduyla tanınacak

CÜ Kangal Köpeği Araştırma ve Yetiştirme Merkezi, Anadolu'daki önemli ırklarından Kangal köpeğinin genetiğini araştırarak DNA barkodlama işlemi gerçekleştirdi - Merkezin Müdürü Doç. Dr. Yusuf Ziya Oğrak: - "Kangal çoban köpeği Türkiye'de tanımlanmış tek ırkımız. Biz de bunun DNA barkodunu belirleyerek bilimsel kütüphaneye, veri bankasına girişini gerçekleştirdik" - "Kangal ile Aksaray malaklısı bu şekilde ayırt edilmiş olacak"
 09 Kasım 2019 11:14
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Kangal köpekleri DNA barkoduyla tanınacak

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Kangal Köpeği Araştırma ve Yetiştirme Merkezi, Kangal köpeklerinin genetiğini araştırarak DNA barkodlama çalışması yaptı.

CÜ Kangal Köpeği Araştırma ve Yetiştirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yusuf Ziya Oğrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kangal köpeklerinin DNA barkodlama işleminin Türkiye'de köpek ırkları içerisinde ilk olduğunu belirtti.

Çalışmanın dünyada evcil köpekler içerisinde çok yapılmadığını dile getiren Oğrak, "Daha çok taksonomik olarak çeşitli hayvan türlerinin belirlenmesinde, böceklerin birbirlerinden ayırt edilmesinde kullanılan bir yöntem." dedi.

Oğrak, hayvanlarda barkodlama işleminin dünyada 2003 yılından itibaren yoğun şekilde yapıldığını, 2010 yılından itibaren ABD'de uluslararası barkod kütüphanesi oluşturulduğunu ifade etti.

- "Çalışmamız Türkiye'de ilk"

Kangal köpeklerinin ilk kez gen bölgesine bakılarak barkodlarının belirlendiğini aktaran Oğrak, şunları kaydetti:

"Bir insan nasıl parmak izinden tanımlanıyorsa, birçok özelliği belirleniyorsa bizde bu hayvan grubunu parmak izi gibi DNA barkodunu belirledik. Markette bir ürün kasada nasıl barkodla belirleniyorsa bizde bu kütüphaneden bu hayvanın hangi gruba ait olduğunu, hangi tür yada ırk olduğunu bu şekilde barkoduna bakarak belirleyebiliyoruz. Çalışmamız Türkiye'de ilk oldu. Irk olarak Kangal köpeği, Dünya Köpek Federasyonunca 2018 Haziran ayında tescil edildi. Kangal çoban köpeği Türkiye'de tanımlanmış tek ırkımız. Biz de bunun DNA barkodunu belirleyerek bilimsel kütüphaneye, veri bankasına girişini gerçekleştirdik."

- Aksaray malaklısıyla ilgili de barkod çalışması sürüyor

Aksaray malaklısı ve Kangal köpeklerinin birbirlerine çok benzetildiğini söyleyen Oğrak, "Onlara da baktık ve Kangallardan çok farklı bir barkod elde ettik. Yakında Aksaray malaklısının barkodunun da bu kütüphaneye girişini gerçekleştireceğiz. Bu şekilde dıştan baktığınızda birbirine çok benzeyen Aksaray malaklısı ve Kangal köpeklerinin esasen barkodlarının farklı olduğunu görüyoruz. Kangal ile Aksaray malaklısı bu şekilde ayırt edilmiş olacak." diye konuştu.

Türkiye'de yerli ırkların belirlenmesi için önemli bir mesafe katettiklerini anlatan Oğrak, çalışmada Doç. Dr. Sevgi Durna Daştan ve Dr. Öğr. Üyesi Taner Daştan'ın da görev aldığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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