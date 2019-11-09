Avukatı döven koruma polisleri soruşturulacak

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Cumhurbaşkanlığı konvoyu için trafiğin kesilmesine itiraz ettiği gerekçesiyle polis ve Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından darp edilen avukat Sertuğ Sürenoğlu soruşturmasında gelişme yaşandı. Sürenoğlu ve Türkiye Barolar Birliği'nin başvurusu üzerine, şiddeti 'orantılı' bulduğu için polisler E.T. ile E.F.A. hakkında soruşturma açılmasına izin vermeyen İstanbul Valiliği kararı kaldırıldı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdare Dava Dairesi kararında, hazırlık soruşturması yapılmasının idari izne bağlanmasına gerek bulunmadığının altı çizildi.

Dosya soruşturma için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Sürenoğlu'nun avukatı Ömer Kavili, "İşkence suçunda mağdur avukatsa ceza alt sınırı 8 yıldan az olamaz. Bu ağır cezalıktır. Kanunların devletin memurları için de geçerli olduğuyla yüzleşecekler" dedi. NE OLMUŞTU? Olay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in kızının düğününe katılmak üzere Çırağan Sarayı'na gittiği 13 Nisan'da yaşanmıştı. Cumhurbaşkanlığı konvoyu nedeniyle Çırağan Sarayı önündeki caddede trafik yoğunluğu oluşmuş, otobüsle Yeniköy'den Beşiktaş'a gitmeye çalışan avukat Sürenoğlu da buna tepki göstermişti.

Bunun üzerine konvoydaki Cumhurbaşkanlığı koruma polisleri tarafından yakalanarak, bir araca bindirilmişti. Çırağan Sarayı bahçesindeki araç içinde iki saat kadar bekletilen Sürenoğlu, burada darp edildiğini ve hakarete uğradığını, arkasından da kendisine zorla bir tutanak imzalatıldığını öne sürerek şikayetçi olmuştu.

Kaynak: Gazetepencere