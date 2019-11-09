Feyzioğlu kongre talebini reddetti
|09 Kasım 2019 11:37
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Gerekçede, olağanüstü genel kurul talebinin ancak başkanlık makamının boşalması halinde istenebileceği, "seçim talebinin hukuksuz" olduğu savunuldu. Açıklamada "Bu yol, hukuka aykırı olarak bir kez açılacak olursa sadece TBB değil, her Baromuz sürekli, seçimli olağanüstü genel kurullara sürüklenerek görev yapamaz hale getirilir" denildi.
12 BARO GENEL KURUL İSTEMİŞTİ
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun politika ve söylemlerinden duyulan rahatsızlık üzerine barolar geçtiğimiz aylarda olağanüstü kongre talebinde bulunmuş, bu talep usul yönünden reddedilmişti. Bu kez aynı talep 12 baronun imzasıyla verildi. Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Tunceli ve Van Baro başkanlarının ortak açıklamasıyla Feyzioğlu, adli yıl açılışı için yürütme makamına ait Cumhurbaşkanlığı'ndaki törene katılarak yargı bağımsızlığı felsefesini yok etmekle suçlanmıştı.
"ETKİLİ DİYALOG" VURGUSU
Baroların talebini ikinci kez reddeden TBB kararında ise TBB yönetiminin herhangi
siyasi ideoloji veya partinin temsilcisi olmadığı, kurduğu etkili diyaloglarla
vatandaşlar ve avukatlar için önemli kazançlar sağlayan Yargı Reformu'nun şekillenmesinde
son derece etkili olduğu vurgulandı.
AYM'den
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