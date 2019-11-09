Feyzioğlu kongre talebini reddetti

Gerekçede, olağanüstü genel kurul talebinin ancak başkanlık makamının boşalması halinde istenebileceği, "seçim talebinin hukuksuz" olduğu savunuldu. Açıklamada "Bu yol, hukuka aykırı olarak bir kez açılacak olursa sadece TBB değil, her Baromuz sürekli, seçimli olağanüstü genel kurullara sürüklenerek görev yapamaz hale getirilir" denildi.

12 BARO GENEL KURUL İSTEMİŞTİ

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun politika ve söylemlerinden duyulan rahatsızlık üzerine barolar geçtiğimiz aylarda olağanüstü kongre talebinde bulunmuş, bu talep usul yönünden reddedilmişti. Bu kez aynı talep 12 baronun imzasıyla verildi. Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Tunceli ve Van Baro başkanlarının ortak açıklamasıyla Feyzioğlu, adli yıl açılışı için yürütme makamına ait Cumhurbaşkanlığı'ndaki törene katılarak yargı bağımsızlığı felsefesini yok etmekle suçlanmıştı.

"ETKİLİ DİYALOG" VURGUSU

Baroların talebini ikinci kez reddeden TBB kararında ise TBB yönetiminin herhangi siyasi ideoloji veya partinin temsilcisi olmadığı, kurduğu etkili diyaloglarla vatandaşlar ve avukatlar için önemli kazançlar sağlayan Yargı Reformu'nun şekillenmesinde son derece etkili olduğu vurgulandı.

AYM'den