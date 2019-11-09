Açıköğretim Sisteminin yürüttüğü 32 araştırma görücüye çıktı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin bu yıl 3.cüsünü düzenlediği "Araştırma Şenliği" kapsamında; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde görev yapan öğretim üyelerinin yürüttüğü akademik çalışmalar, poster halinde sunuldu.

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin üzerinde çalıştığı araştırmaların da yer aldığı etkinlik,Açıköğretim Fakültesi 9. Kat Toplantı Salonunda gerçekleşti. Toplam 32 çalışmanın görücüye çıktığı şenlikte, 3 kişiden oluşan jüri, en iyi araştırmayı seçmek için değerlendirmede bulundu. Açıköğretim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Emin Mutlu'nun uzaktan eğitim alanında yaptığı çalışma 1.liğe layık görüldü. Araştırmaları ile şenliğe katılan tüm öğretim üyelerine ve öğrencilere katılım belgesi takdim edildi.

Prof. Dr. Selim Başar: "Uluslararası ve ulusal arenada sürekli dönütler alıyoruz"

Bünyesinde 3 fakülteyi barındıran Açıköğretim Sisteminin akademik alanda da çalışmalar yürüttüğünü aktaran Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar, yapılan bilimsel araştırmalarla, Anadolu Üniversitesinin uluslararası arenada sıkça duyulduğuna vurgu yaptı. Emeği geçen tüm öğrenci ve öğretim üyelerine çalışmalarından ötürü teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Başar, "Açıköğretim Sistemimiz sadece öğrencilere hizmet veren bir birim değil. 3 fakülte olması itibariyle, aynı zamanda akademik bir birim. Burada görev alan hocalarımızın aslında 2 tane işi var. Bunlar eğitim diğeri ise araştırma faaliyetleri. Açıköğretim Sistemi önemli derecede çaba ve özveri istiyor. Bunun yanında bilimsel faaliyetler yapmak gerçekten işi daha zor kılıyor. Bu sebeple, üniversitemiz adına araştırmalar ve yayınlar yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel ve nadir rastlanılır çalışmalar var. Bugün ortaya koyulan şey aslında bir model sayılabilir. Bu model geliştikçe diğer fakültelere de örnek teşkil edebilir. Oralarda da çok değerli çalışmalar yapılıyor. Uluslararası ve ulusal arenada sürekli dönütler alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yücel Güney: "Açıköğretim Sisteminin bilimsel anlamda neler yapabileceğini gösterebilmek istedik"

Katılımcılara teşekkür belgelerini takdim eden Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney, Açıköğretim Sisteminin bilimsel araştırmalar yönüyle de öncülük görevini üstlendiğini ifade etti. 3. kez düzenlenen etkinliğin ilerleyen yıllarda da tekrarlanması temennisinde bulunan Prof. Dr. Güney, "Bu etkinlikle, Açıköğretim Sisteminin her açıdan üstün olan özelliklerini ve bilimsel anlamda nerelere gelebileceğini gösterebilmeyi amaçladık. Öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin, motivasyonlarının artmış olduğunu görmeyi arzu ediyoruz. Umarım etkinlik ilerleyen dönemlerde de devam eder" dedi.