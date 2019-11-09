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Kaymakamlık sınavı sorularını değerlendiriyoruz

Kaymakamlık sınavına giren adaylar soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor
 09 Kasım 2019 13:02
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Kaymakamlık sınavı sorularını değerlendiriyoruz

Kaymakamlık sınavı bugün saat 10.15'te başladı. Toplamda 150 dakika sürdü.

Adaylara 66 alan, 34 genel kültür olmak üzere toplamda 100 soru soruldu.

Sonuçlar 4 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak.

Kaymakamlık sınavına giren adaylar, soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.

Adayların değerlendirmeleri için TIKLAYINIZ
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