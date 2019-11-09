Kaymakamlık sınavı sorularını değerlendiriyoruz
Kaymakamlık sınavına giren adaylar soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor
|09 Kasım 2019 13:02
|Yazdır
Kaymakamlık sınavı bugün saat 10.15'te başladı. Toplamda 150 dakika sürdü.
Adaylara 66 alan, 34 genel kültür olmak üzere toplamda 100 soru soruldu.
Sonuçlar 4 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak.
Kaymakamlık sınavına giren adaylar, soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.
Adayların değerlendirmeleri için TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sayıştay'dan, denetçi yardımcısı alımı için hazırlık
09 Kasım 2019 07:22
|9 maddede, polis alımında değişen hususlar
09 Kasım 2019 00:11
|KPSS Öğretmenlik sınav puanının geçerlilik süresinin 1 yıla indirilmesini eleştirdi
08 Kasım 2019 15:30
|İnşaat mühendisleri, 92 KPSS puanıyla atanamıyor
08 Kasım 2019 11:05
|700 İcra Müdür ve Yardımcısı alımı için kılavuz yayımlandı
07 Kasım 2019 10:03
|KPSS 2019/5 tercih kılavuzu yayımlandı... MGM'ye 100 personel alınacak
07 Kasım 2019 09:56
|3 güvenlik görevlisi alımı için 392 başvuru oldu
06 Kasım 2019 22:38
|Karabük Üniversitesi araştırma görevlisi ilanında rekabeti engelleyici şartlar!
06 Kasım 2019 17:33
|Gençlik ve Spor Bakanlığı, 3 aydır neyi bekliyor?
05 Kasım 2019 11:15
|YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı
04 Kasım 2019 16:35