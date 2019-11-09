1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Haluk Levent, kutsamaya karşı çıktı ve o baba için 'katil' dedi

Haluk Levent, ailesini siyanürle katleden baba için "onurlu" denmesine tepki gösterdi ve aileyi katleden baba için "katil" ifadesinin kullanılması gerektiğini belirtti.
 09 Kasım 2019 13:10
Yazdır
Haluk Levent, kutsamaya karşı çıktı ve o baba için 'katil' dedi

Bugün Antalya'da yaşanan olayda, bir baba, geçim endişesinden dolayı 4 kişilik ailesini siyanürle katletti.

Ancak sosyal medyada yapılan yorumlarda, bu baba için "zavall adam, onurlu" gibi yorumlar yapıldı.

Haluk Levent, ailesini katleden baba için "onurlu" denmesine tepki göstererek, intiharın kutsanmasına karşı çıktı.

Sanatçı Levent,
"Orda eşine ve iki yavruya kıymış KATİL bir baba var!
Ne olursa olsun bu bir cinayettir." dedi.

Bir siyanür şüphesi de Antalya'dan: 4 kişilik aile ölü bulundu İkinci siyanür vakasında intihar mektubu: 9 aydır işsizim, artık yapacak bir şeyim yok
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uzmanlar, göç alan ülkelerin tecrübelerini anlattı
09 Kasım 2019 13:45		 Kangal köpekleri DNA barkoduyla tanınacak
09 Kasım 2019 11:14
Çocuklara ayrı kitap fuarı lazım
09 Kasım 2019 08:46		 Yaşlı sayısı ilk kez yüzde 10'a ulaştı
09 Kasım 2019 07:31
Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde - Haritalı
09 Kasım 2019 06:45		 Erzurum'da Tarihi Aziziye ve Mecidiye Tabyalarında Ecdada Saygı Nöbeti
09 Kasım 2019 05:26
Diyanet İşleri Başkanlığının Afrin'de açtığı hafızlık merkezi ilk mezunlarını verdi
08 Kasım 2019 22:05		 Mevlit Kandili'nde Eyüp Sultan Camii doldu taştı
08 Kasım 2019 21:25
Mardin'de 3 dilde Mevlit Kandili idrak edildi
08 Kasım 2019 21:23		 8600 metre uzunluğunda...2021'de hizmete girecek
08 Kasım 2019 20:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:22 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 68. gününde sürüyor14:13 - Kitapsec'te büyük İndirim Günleri Başladı.Tüm alışverişlerinizde kargo bedava14:05 - Dersi kostüm ile anlatıyor13:45 - Uzmanlar, göç alan ülkelerin tecrübelerini anlattı13:21 - Denizli'de İstiklal Madalyası açık artırmada 650 liraya satıldı13:18 - '0-3 yaş çocuklar asla cep telefonu ve TV görmemesi gerekiyor'13:17 - 'Kötü beslenmenin sonu organ nakli ihtiyacına kadar gidiyor'13:15 - Türk Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp kabiliyetine takviye13:10 - Haluk Levent, kutsamaya karşı çıktı ve o baba için 'katil' dedi13:03 - İçişleri Bakanlığının 'Güven Masası'na 8 ayda 186 bin başvuru
13:02 - Kaymakamlık sınavı sorularını değerlendiriyoruz12:58 - Üç gün sürecek büyük Trendyol indirimi başladı!12:38 - Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili Giresun'daki çalışma tamamlandı12:29 - Eskişehir'de 155 kilogram sahte bal ele geçirildi12:14 - Açıköğretim Sisteminin yürüttüğü 32 araştırma görücüye çıktı12:07 - 18 perukla yakalanan 'Ponzi'nin yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı tespit edildi12:03 - KDK'den 5 bin liralık elektrik faturası için 'usulü uygun değil' kararı11:50 - YÖK Atlas verileri güncellendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
Bir siyanür şüphesi de Antalya'dan: 4 kişilik aile ölü bulundu
İkinci siyanür vakasında intihar mektubu: 9 aydır işsizim, artık yapacak bir şeyim yok
Milli Eğitim Bakanı ile yaptığımız röportajın 2. bölümü
9 maddede, polis alımında değişen hususlar
Ders kitabında Uygur alfabesi yerine İsrail Alfabesi
KHK ile ihraç edilen kişinin pasaportuna dair emsal karar
Türkiye düşmanı FETÖ'cü Enes Kanter'den alçak çağrı
Haluk Levent, kutsamaya karşı çıktı ve o baba için 'katil' dedi
Canlı yayında fotomontaj skandalı: Gerçek ortaya çıkınca özür bile dilemedi
Isırmasın diye elleri pet şişeyle kapatılan Yusuf tedaviye alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eyvallahı olmamak 4
su kuyusu 1
sürat kargo 1
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 1
ptt kargo 5
markette cep telefonuyla konuşarak dolanmak 2
ankara 1
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 3
kurum servislerinde yer kapma telaşı 3
kaldırımda önde giden insanın sigara içerek yürümesi 1
SON İLANLAR
Kırıkkale Belişeyh SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 2 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Özkonak Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 5 İşçi Alacak
Kırşehir Ursan 8 İşçi Alacak
Giresun Çanakçı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çorum İl Özel İdaresi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam