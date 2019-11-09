Haluk Levent, kutsamaya karşı çıktı ve o baba için 'katil' dedi
Haluk Levent, ailesini siyanürle katleden baba için "onurlu" denmesine tepki gösterdi ve aileyi katleden baba için "katil" ifadesinin kullanılması gerektiğini belirtti.
|09 Kasım 2019 13:10
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Bugün Antalya'da yaşanan olayda, bir baba, geçim endişesinden dolayı 4 kişilik ailesini siyanürle katletti.
Ancak sosyal medyada yapılan yorumlarda, bu baba için "zavall adam, onurlu" gibi yorumlar yapıldı.
Haluk Levent, ailesini katleden baba için "onurlu" denmesine tepki göstererek, intiharın kutsanmasına karşı çıktı.
Sanatçı Levent,
"Orda eşine ve iki yavruya kıymış KATİL bir baba var!
Ne olursa olsun bu bir cinayettir." dedi.
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