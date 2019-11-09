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Türk Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp kabiliyetine takviye

Radar Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Projesi kapsamında Radar Elektronik Destek Sistemi teslimatı tamamlandı- ASELSAN tarafından üretilen sistem, tehdit radarları tespit, teşhis ediyor ve elektronik taarruza esas olmak üzere radarların gerekli bilgilerini yönleriyle belirleyerek elektronik muharebe düzenini oluşturuyor
 09 Kasım 2019 13:15
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp kabiliyetine takviye

Türk Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp kabiliyetlerinin en üst seviyeye çıkarılması amacıyla yeni sistem teslimatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Radar Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Projesi kapsamında Radar Elektronik Destek Sistemi teslimatı tamamlandı.

Koral Kara Konuşlu Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Sistemi'ne ek olarak gerçekleştirilen sistem teslimatıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp kabiliyetinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

ASELSAN tarafından üretilen sistem, tehdit radarları tespit, teşhis ediyor ve elektronik taarruza esas olmak üzere radarların gerekli bilgilerini yönleriyle belirleyerek elektronik muharebe düzenini oluşturuyor. Sistem, tespit işlemleri çerçevesinde, radara ait birincil (frekans, darbe genişliği, darbe genliği ve benzeri) ve detay (anten taraması, darbe içi modülasyon ve benzeri) parametreleri otomatik olarak ölçüyor ve tespit edilen yayınlardan yayın listesi oluşturuyor.

Tespit edilen radarların "tehdit kütüphanesinde" sorgulanması sonucu kimliklendirme işlemleri otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Sistemde olay kaydı ve ilgilenilen radarlara ilişkin taktik kayıt/darbe içi kayıt işlevleri yürütülüyor.

Radar Elektronik Destek Sistemi, yüksek kazançlı anten yapılarına, geniş ve dar bant alma hatlarına, yüksek güvenilirlikli parametre belirleme yeteneklerine ve geniş kapsamlı kayıt/analiz altyapılarına sahip bulunuyor.

Sistem, modüler tasarım, çoklu almaç mimarisi, geniş frekans ve yön kapsaması, yüksek hedef tespit olasılığı, yüksek parametre doğruluğu, otomatik tehdit kimliklendirme, yüksek tepki hızı, yoğun ve sürekli yayın ortamında çalışma, çoklu sistem ile konum bulma, kayıt ve analiz altyapısıyla etkin şekilde görev yapıyor.
Anadolu Ajansı
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