Denizli'de İstiklal Madalyası açık artırmada 650 liraya satıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yapılan bir müzayedede, 89 yıllık İstiklal Madalyası açık artırmada 650 liraya satıldı.

Denizli'de antikacılık işi ile uğraşan Mehmet Akif Yılmaztürk, Çamlaraltı Mahallesi'nde bir kafede müzayede düzenledi. Yüz yıllık Osmanlı dönemi ile 1940'lı yıllara ait 120 parça antika eser, 10 lira ile başlayan açık artırmada satışa sunuldu.

Açık artırmada 89 yıllık bir İstiklal Madalyası da görücüye çıktı. Devlet tarafından 1930 yılında bir Kurtuluş Savaşı gazisine verilen 89 yıllık İstiklal Madalyası, 10 lira ile başlayan açık artırmaya katılan bir kişi tarafından 650 liraya satın alındı.

Açık artırmada 1906 yılında yapılan gramofon 3 bin 100 lira ve 1940 yılında üretilen antika fotoğraf makinesi ise 2 bin liraya satıldı.

8 yaşından bu yana koleksiyoner olduğunu 5 yıldır da antikacılık yaptığını söyleyen Mehmet Akif Yılmaztürk, "Açık artırmadan elde edilen gelirin yüzde 10'unu Denizli Alzaymır Derneğine bağışlayacağım." dedi.