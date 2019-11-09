1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzmanlar, göç alan ülkelerin tecrübelerini anlattı

BİLGİ Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte göçün sonuçları ve çözüm önerileri tartışıldı
 09 Kasım 2019 13:45
Yazdır
Uzmanlar, göç alan ülkelerin tecrübelerini anlattı

Suriye'den yoğun göç alan ülkelerden Türkiye, Ürdün ve Lübnan'ın tecrübeleri, dünyanın önde gelen akademisyenlerinin katılımıyla İstanbul Bilgi Üniversitesinde düzenlenen etkinlikte değerlendirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BİLGİ Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Ötekiden Öğrenmek: Göç Alan Ülke Deneyimleri Üzerine Tartışmak" etkinliğinde göçün sonuçları ve çözüm önerileri tartışıldı.

Etkinlikte konuşan BİLGİ Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, Lübnan, Ürdün ve Türkiye gibi yoğun göç alan ülke tecrübelerine odaklanmanın önemine değinerek, "Türkiye'de göç üzerine birçok çalışma, konferans ve çalıştay düzenleniyor. Ancak göçü sadece göçmenlere odaklanarak ele almak yeterli değil, göç alan ülkelerin kurumsal, sosyal yapıları ve sürecin toplumsal etkileri de irdelenmeli." ifadelerini kullandı.

Semerci, ötekinden öğrenmek başlığıyla hem farklı ülke deneyimlerinden öğrenmenin önemini vurgulamak hem de çoğu zaman öteki olarak görülen göçmenlerin varlığının öğreticiliğine dikkati çekmek istediklerini anlattı.

Oxford Üniversitesinden Emeritus Prof. Dawn Chatty, Türkiye'nin Suriye'den gelen göçlere yaklaşımının Lübnan ve Ürdün'e göre daha farklı olduğunu kaydetti.

Mevcut durumu araştırmasından örneklerle açıklayan Prof. Chatty, şunları kaydetti:

"Suriyelilerin bir kısmı Türkiye, Lübnan ve Ürdün üzerinden Balkanlar ve Avrupa'ya geçti, büyük bir çoğunluğu ise bu üç ülkede kaldı. Lübnan ve Ürdün'de eğitim, sağlık ve iş bulma sorunları yaşadılar. Türkiye ise önce geçici kamplar kurdu. Sonrasında ise geçici koruma statüsü ile Suriyelilere yasal düzenlemelerle haklarını güvence altına aldı. Lübnan ve Ürdün'den bu açıdan farklılaşıyor. Dünyada mültecilere yönelik politika, korumadan sınırlama ve önlemeye evriliyor. Diğer yandan yerel düzeyde mültecilere kapılarını açan, toplumsal kabulün güzel örnekleri de gözlemleniyor."

- Ürdün'deki mülteciler

Ürdün'deki Yarmouk Üniversitesinden Dr. Ayat Nashwan, Ürdün'de yaşayan mültecilerin ekonomik refah düzeyleri ve çalışma koşullarına ilişkin bir sunum yaptı. Filistinli, Iraklı ve Suriyeli mültecilerin yaşadığı Ürdün'ün, nüfusuna oranla en fazla mülteci barındıran ülkeler arasında ikinci sırada olduğunu belirten Nashwan, 2016'da devletin Suriyeli mültecilerin çalışma hayatına katılımını artıracak önlemler aldığını aktardı.

Bu kapsamda Suriyeli mültecilere eğitim imkanları sağlanması, iş olanağı yaratılması ve kamplarla çeşitli sektörlerde çalışma izni verilmesi gibi adımlar atıldığını diye getiren Nashwan, atılan adımlara rağmen kadın mültecilerin kısa bir süre çalıştıktan sonra ihtiyaçlar göz önüne alınmadığı için işten ayrılmak zorunda kaldıklarına dikkati çekti.

Beyrut Amerikan Üniversitesinden Dr. Carmen Geha ise genç mültecilerin eğitim hakkına değindi. Geha, "Lübnan'da öğrenciler için okullarda iki ayrı vardiya var. Suriyeliler sabahçı olarak ders görürken, diğer öğrenciler öğleden sonra hep birlikte ders alıyor. Bu kaynaşma ve bir arada yaşamın önünde bir engel oluşturuyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Haluk Levent, kutsamaya karşı çıktı ve o baba için 'katil' dedi
09 Kasım 2019 13:10		 Kangal köpekleri DNA barkoduyla tanınacak
09 Kasım 2019 11:14
Çocuklara ayrı kitap fuarı lazım
09 Kasım 2019 08:46		 Yaşlı sayısı ilk kez yüzde 10'a ulaştı
09 Kasım 2019 07:31
Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde - Haritalı
09 Kasım 2019 06:45		 Erzurum'da Tarihi Aziziye ve Mecidiye Tabyalarında Ecdada Saygı Nöbeti
09 Kasım 2019 05:26
Diyanet İşleri Başkanlığının Afrin'de açtığı hafızlık merkezi ilk mezunlarını verdi
08 Kasım 2019 22:05		 Mevlit Kandili'nde Eyüp Sultan Camii doldu taştı
08 Kasım 2019 21:25
Mardin'de 3 dilde Mevlit Kandili idrak edildi
08 Kasım 2019 21:23		 8600 metre uzunluğunda...2021'de hizmete girecek
08 Kasım 2019 20:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:22 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 68. gününde sürüyor14:13 - Kitapsec'te büyük İndirim Günleri Başladı.Tüm alışverişlerinizde kargo bedava14:05 - Dersi kostüm ile anlatıyor13:45 - Uzmanlar, göç alan ülkelerin tecrübelerini anlattı13:21 - Denizli'de İstiklal Madalyası açık artırmada 650 liraya satıldı13:18 - '0-3 yaş çocuklar asla cep telefonu ve TV görmemesi gerekiyor'13:17 - 'Kötü beslenmenin sonu organ nakli ihtiyacına kadar gidiyor'13:15 - Türk Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp kabiliyetine takviye13:10 - Haluk Levent, kutsamaya karşı çıktı ve o baba için 'katil' dedi13:03 - İçişleri Bakanlığının 'Güven Masası'na 8 ayda 186 bin başvuru
13:02 - Kaymakamlık sınavı sorularını değerlendiriyoruz12:58 - Üç gün sürecek büyük Trendyol indirimi başladı!12:38 - Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili Giresun'daki çalışma tamamlandı12:29 - Eskişehir'de 155 kilogram sahte bal ele geçirildi12:14 - Açıköğretim Sisteminin yürüttüğü 32 araştırma görücüye çıktı12:07 - 18 perukla yakalanan 'Ponzi'nin yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı tespit edildi12:03 - KDK'den 5 bin liralık elektrik faturası için 'usulü uygun değil' kararı11:50 - YÖK Atlas verileri güncellendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
Bir siyanür şüphesi de Antalya'dan: 4 kişilik aile ölü bulundu
İkinci siyanür vakasında intihar mektubu: 9 aydır işsizim, artık yapacak bir şeyim yok
Milli Eğitim Bakanı ile yaptığımız röportajın 2. bölümü
9 maddede, polis alımında değişen hususlar
Ders kitabında Uygur alfabesi yerine İsrail Alfabesi
KHK ile ihraç edilen kişinin pasaportuna dair emsal karar
Türkiye düşmanı FETÖ'cü Enes Kanter'den alçak çağrı
Haluk Levent, kutsamaya karşı çıktı ve o baba için 'katil' dedi
Canlı yayında fotomontaj skandalı: Gerçek ortaya çıkınca özür bile dilemedi
Isırmasın diye elleri pet şişeyle kapatılan Yusuf tedaviye alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
su kuyusu 1
ptt kargo 5
kaldırım taşının altına biriken su 1
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 1
markette cep telefonuyla konuşarak dolanmak 2
ryan babel'in 8-0 paylaşımı yapması 1
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 5
sürat kargo 1
kaldırımda önde giden insanın sigara içerek yürümesi 1
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 3
SON İLANLAR
Kırıkkale Belişeyh SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 2 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Özkonak Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 5 İşçi Alacak
Kırşehir Ursan 8 İşçi Alacak
Giresun Çanakçı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çorum İl Özel İdaresi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam