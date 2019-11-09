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Dersi kostüm ile anlatıyor

Bingöl TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni Remzi Ekineker, öğrencilere anlattığı bilgilerin kalıcı hale gelmesini amaçlıyor- Okul müdürü Murat Pesen: - "Öğrencilerimizin başarısı için çaba harcıyoruz"
 09 Kasım 2019 14:05
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Dersi kostüm ile anlatıyor

Bingöl'de, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Cevdet Yılmaz Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni Remzi Ekineker, anlattığı bilgilerin kalıcı hale gelmesi için derse dönemi yansıtan köstüm ile giriyor.

Bin 151 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü okulda görev yapan öğretmen Ekineker, öğrencilerin ilgisini artırmak, öğrettiği bilgilerin kalıcılığını sağlamak için derse kostüm ile girmeye karar verdi.

Bir arkadaşından temin ettiği kostümü öğretmenler odasından giyen Ekineker, tarih dersini bu şekilde işliyor.

Ekineker, yaptığı açıklamada, 16 yıldır çeşitli okullarda görev yaptığını söyledi.

Öğrencileri geleceğe hazırlamak, onların donanımlı, birikimli çağın gereksinimlerine uygun yetişmelerini sağlamak için eğitim öğretim süreçlerine katkıda bulunduğunu ifade eden Ekineker, görerek öğrenmenin önemine işaret etti.

Ekineker, "7 sınıf sosyal bilgiler dersimizde, Osmanlı devletinin fetih sürecine ilişkin konular var. Öğrencilerimizin daha iyi öğrenmesini amaçlayarak böyle bir yöntem denedik. Umuyorum ki bu yöntem konuların anlaşılmasında daha etkili olacaktır." dedi.

Öğrencilerden Furkan İstemi, derste Osmanlı dönemini işlediklerini, öğretmenlerinin giydiği kıyafet sayesinde konuyu daha iyi kavradığını söyledi.

Şevval Demir, İstanbul'un fethi ile ilgili bilgiler anlatılırken dönemi yansıtan kostümün giyilmesinin kalıcı bir etki bıraktığını dile getirerek, "Tarihimizi öğrenmek bizi gururlandırdı." diye konuştu.

İlyas Göztaşı, öğretmenleri kostüm ile sınıfa ilk girdiğinde çok şaşırdığını, konuyu daha kalıcı şekilde anlatmak için kostüm giydiğini öğrenince de mutlu olduğunu aktardı.

Meryem Tatlı, tarihi bilgileri öğrenirken kostüm sayesinde zihinlerinde canlandırma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Okul müdürü Murat Pesen, öğretmen Ekineker'in ders anlatırken uyguladığı yöntemde amacın öğrencilerde bilgileri kalıcı hale getirmek, çocukların o dönemin yaşanan gelişmeleri canlandırma ile görmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Pesen öğrencilerin derse ilgisinin arttığını anlatarak, "Öğrencilerimizin başarısı için çaba harcıyoruz. Bu doğrultuda öğretmenimiz tarih konusunu işlerken dönem kıyafetlerini giyerek derse girmekte ve öğrencilerin bilgisinin kalıcılığını sağlamakta." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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