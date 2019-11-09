Kars'taki PKK operasyonunda gözaltına alınanlardan ikisi tutuklandı

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ile faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

HDP'li eski Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan ile KHK ile kamudaki görevinden ihraç edilen HDP'li Dağpınar Belde Belediye Başkanı Ebubekir Erkmen'in de aralarında olduğu 9 şüpheli güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.

Tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan M.S ve S.D tutuklandı, HDP'li Alkan ve Erkmen ile diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 9 zanlı 1 Kasım'da operasyonla gözaltına alınmış, ikamet ve üst aramalarında, pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, hakkında toplatma kararı bulanan kitap ve dergi, cep telefonu, sim kart, hafıza kartı, laptop gibi dijital materyaller ele geçirilmişti.