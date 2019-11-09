Kırşehir Barosundan TBB'de olağanüstü genel kurul girişimlerine tepki
|09 Kasım 2019 14:39
|Yazdır
Tuzcu, yazılı açıklamasında, çağrı hakkını kullanan barolara saygı duymakla beraber onlar gibi düşünmediklerini ve görüşlerine katılmadıklarını belirtti.
Avukatlık Kanunu'nda, birlik başkanının görevinin sona erme şeklinin sınırlı olduğunu aktaran Tuzcu, şunları kaydetti:
"Seçilme yeterliliğini kaybedilmesi, istifa ve ölüm de başkanın görevi sona erer. Bu haller dışında seçimli olağanüstü genel kurul toplantı çağrısı yapılması mümkün değildir. Açık ve net bu hüküm karşısında seçimli genel kurul toplantı çağrısı yapılması hukuka aykırıdır. TBB Başkanı ve seçilmiş kurullarının olağan görev süresi 2021 yılı mayıs ayında dolacak olup, daha öncesinde seçim yapılmasını gerektirir bir durum da mevcut değildir. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz böylesi bir dönemde TBB'yi seçimli olağanüstü genel kurula çağırmanın mesleğimize ve birlik ruhumuza zarar vereceğini düşünmekle olağanüstü genel kurul toplantısı çağrısı yapılmasını doğru bulmadığımızı tüm kamuoyu ile paylaşırız."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Feyzioğlu kongre talebini reddetti
09 Kasım 2019 11:37
|TBB, olağanüstü genel kurul taleplerini reddetti
08 Kasım 2019 18:14
|Yapılan son ankete göre, Erdoğan'ı beğenenlerin oranı
08 Kasım 2019 17:21
|Hisarcıklıoğlu'dan 2019 için 'yüzde 1 büyüme' öngörüsü
08 Kasım 2019 12:59
|35 Baro Başkanlığı, TBB'de olağanüstü genel kurul çağrısına karşı çıktı
08 Kasım 2019 11:56
|AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
07 Kasım 2019 14:19
|Maden işçisine risk tazminatı
06 Kasım 2019 23:21
|'Fikirlerinizi ve markanızı' koruyun çağrısı
06 Kasım 2019 14:25
|Ilıcak ve Altan'ın yeniden tutuklanmaları talep edildi
06 Kasım 2019 12:11
|'Turizmde rekorlar kırmaya devam edeceğiz'
05 Kasım 2019 17:05