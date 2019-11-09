TSK personeli, Rasulayn'daki trafoları onarıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için trafolarda keşif ve onarım çalışmaları yürütüyor.
|09 Kasım 2019 15:15
|Yazdır
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için trafolarda keşif ve onarım çalışmaları yürütüyor.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK'nın, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hayatın normale dönmesi için tamir ve yenileme çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, uzman TSK personeli, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek amacıyla trafolarda keşif ve onarım çalışmaları yapıyor.
Barış Pınarı Harekat bölgesinde hayatı normale döndürmek için tamir ve yenileme çalışmaları sürüyor. Uzman personelimiz Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için de trafolarda keşif ve onarım çalışmaları yapıyor. pic.twitter.com/Jjnj3fh4rXT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 9, 2019
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İlber Ortaylı: Rastgele insanlardan Atatürk okunmaz
09 Kasım 2019 16:50
|Türk senatör Mehmet Tillem vefat etti
09 Kasım 2019 16:46
|İmamoğlu: Canan hanımın yorumlarını doğru bulmuyorum
09 Kasım 2019 16:42
|İstanbul'un en yüksek binalarından birini Çinliler satın aldı
09 Kasım 2019 16:26
|'Kırmızı çizgiyi ihlal etmemiş kimseyi devre dışı bırakmayız'
09 Kasım 2019 16:18
|Ömer Çelik'ten koyunları çalınan çifte destek
09 Kasım 2019 16:14
|Valilik, 4 kişinin ölümüne ilişkin iddiaları doğruladı
09 Kasım 2019 16:02
|Metiner'den, Erdoğan'a iki isim görevden alınmalı çağrısı
09 Kasım 2019 15:54
|'Suriye'nin zenginlikleri üzerinde hiç kimsenin hakkı yok'
09 Kasım 2019 15:18
|CHP'den intihar vakalarına karşı 'ücretsiz terapist' önerisi
09 Kasım 2019 15:10