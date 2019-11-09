IRU'ya Türk kadın başkan yardımcısı atandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) TIR ve ATA Karnesi Müdürü Aslı Çalık, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

TOBB'dan yapılan açıklamada, 2017 yılında IRU yönetim kurulu üyeliğine seçilen Çalık'ın, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen seçimde başkan yardımcılığına getirildiği bildirildi.

Birliğin ilk kadın başkan yardımcısı olan Çalık'ın, 2 yıl süreyle görev yapacağı belirtildi.

- Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği

Ticaretin, ekonomik büyümenin, iş gücünün, çevrenin ve toplum güvenliğinin artırılması ve gelişimi için çözümler üreten Birliğin, dünya çapında 100'ü aşkın ülkede üyeleri bulunuyor. Ulusal taşımacılık dernekleri ve kuruluşlarıyla, onların üyesi bulunan nakliyecileri temsil eden IRU, hükümetler, Birleşmiş Milletler ve uluslararası örgütlerin tümüyle yakın iş birliği ve çalışmalar yürütüyor.

Merkezi İsviçre'de bulunan Birliğin en stratejik ve önemli paydaşlarından biri olan TOBB, tır karne sisteminde garantörlük görevi üsteleniyor. TOBB, IRU ile elektronik tır sistemi, elektronik yük hamule senedi, konteyner taşımalarına tır teminatı gibi uluslararası ticareti kolaylaştıran sürdürülebilir projeler geliştiriyor.