1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk öğrenci, tasarladığı logo ile birinci oldu

Türkiye, Yunanistan ve Romanya'dan 3 okul arasında yürütülen erasmus projesi logo yarışmasının birincisi Türk öğrenci oldu.
 09 Kasım 2019 15:35
Yazdır
Türk öğrenci, tasarladığı logo ile birinci oldu

Türkiye, Yunanistan ve Romanya'dan 3 okul arasında yürütülen erasmus projesi logo yarışmasının birincisi Türk öğrenci oldu.

Tokat'ta, Erasmus okul değişimi ortaklıkları projesi kapsamında koordinatör okul olarak Plevne Anadolu Lisesi'nde "Kitaplarımızı paylaşıyoruz, kültürümüzü şekillendiriyoruz" başlıklı 13 ay sürecek bir "Kitap ve kültür" temalı proje başlatıldı. Proje sorumlusu Şehriban Yeşil, üç ortak ülkeden üçer adet seçilen logo resimlerini sosyal medyada isimsiz yayınlayarak anket üzerinden oylamaya sundu. Logo resmi yarışmasının birincisi Türkiyeyi temsil eden 11. sınıf öğrencisi Alperen İçmez olarak seçildi. Başarılı öğrenciye öğretmenleri tarafından kitap hediye edildi.

Yeşil, proje süresince Yunanistan ve Romanya'nın ortaklıkları ile her ay bir Türk, bir Yunan ve bir Rumen yazarın yada şairin çevrilmiş kitapları toplamda 3 kitap okunmakta olduğuna dikkat çekerek, "Proje sayesinde öğrencilerin 10 günde bir kitap bitirme alışkanlığı kazanmasının yanı sıra kitaplar ve yazarlar hakkında daha bilinçli olmakta ve diğer kültürler ile kaynaşma şansı elde etmektedirler. Yapılan ve yapılacak etkinliklerin İngilizce sunulmasından dolayı da yabancı dili pratik etme şansını elde etmektedirler" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Manisa'da ara tatilde ödev yok, sosyal faaliyet var
09 Kasım 2019 15:43		 Dersi kostüm ile anlatıyor
09 Kasım 2019 14:05
Okullarda seçmeli ders olan golfe talep arttı
09 Kasım 2019 11:05		 Eğitimin alfabesi yanlış
09 Kasım 2019 08:01
Eğitim İzleme Raporu 2019 yayımlandı
07 Kasım 2019 12:52		 Veliler de çocukların eğitim sürecinde aktif rol alıyor
05 Kasım 2019 19:25
Çocuklara ihmal, istismar ve şiddet konularında farkındalık eğitimi verilecek
05 Kasım 2019 11:58		 Türkiye'nin ilk 'sosyokent'i 67 şirketle çalışacak
03 Kasım 2019 21:36
'Üniversitelerimiz artık dünya standartlarıyla yarışıyor'
03 Kasım 2019 18:13		 'Yarım milyon vatandaşımız Erasmus'la Avrupa'ya gitti'
31 Ekim 2019 23:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:58 - Esra öğretmen evini 20 kedi ve 2 köpekle paylaşıyor16:54 - Dilencinin üzerinden 2 bin 280 lira çıktı16:50 - İlber Ortaylı: Rastgele insanlardan Atatürk okunmaz16:46 - Türk senatör Mehmet Tillem vefat etti16:42 - İmamoğlu: Canan hanımın yorumlarını doğru bulmuyorum16:38 - Dipsiz Göl'ün suyu, define kazısı için tahliye edildi16:34 - Azmanlar uyarıyor: Kekik alırken dikkat!16:30 - Belediye Başkan yardımcısının parmağını kırıldı16:26 - İstanbul'un en yüksek binalarından birini Çinliler satın aldı16:22 - PKK/YPG'den son 24 saatte 8 taciz ve saldırı
16:18 - 'Kırmızı çizgiyi ihlal etmemiş kimseyi devre dışı bırakmayız'16:14 - Ömer Çelik'ten koyunları çalınan çifte destek16:10 - Çarpım tablolu bahçe duvarı şaşırttı16:06 - İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi16:02 - Valilik, 4 kişinin ölümüne ilişkin iddiaları doğruladı16:00 - Üniversitelerde, bilimsel araştırma projeleri birimi, idari teşkilatta düzenlenmeli!15:58 - Türk Toraks Derneğinden termik santral uyarısı15:54 - Metiner'den, Erdoğan'a iki isim görevden alınmalı çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
Bir siyanür şüphesi de Antalya'dan: 4 kişilik aile ölü bulundu
İkinci siyanür vakasında intihar mektubu: 9 aydır işsizim, artık yapacak bir şeyim yok
Milli Eğitim Bakanı ile yaptığımız röportajın 2. bölümü
9 maddede, polis alımında değişen hususlar
Haluk Levent, kutsamaya karşı çıktı ve o baba için 'katil' dedi
Ders kitabında Uygur alfabesi yerine İsrail Alfabesi
KHK ile ihraç edilen kişinin pasaportuna dair emsal karar
Canlı yayında fotomontaj skandalı: Gerçek ortaya çıkınca özür bile dilemedi
Türkiye düşmanı FETÖ'cü Enes Kanter'den alçak çağrı
Kütüphane Müdürü'nü, mezarlığa bilgisayarcı olarak atadılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kurum servislerinde yer kapma telaşı 3
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 4
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 1
markette cep telefonuyla konuşarak dolanmak 1
eyvallahı olmamak 4
sürat kargo 1
ptt kargo 3
dindar bir gençlik istiyorum 2
ankara 1
su kuyusu 1
SON İLANLAR
Kırıkkale Belişeyh SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 2 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Özkonak Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Geçici 5 İşçi Alacak
Kırşehir Ursan 8 İşçi Alacak
Giresun Çanakçı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çorum İl Özel İdaresi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam