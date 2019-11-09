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Sosyal Güvenlik sistemi bıçak sırtı yol alıyor

Gelişmiş ülkelerde ise aktif/pasif oranı 4/1 seviyesindedir. Yani gelişmiş ülkelerde 4 çalışan 1 emekliye bakarken, bizde 2018 yılı için 1.86'ya düşmüştür. Bu oran sosyal güvenlik sisteminin bıçak sırtı yol almaya çalıştığının bir göstergesidir.
 09 Kasım 2019 15:41
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Sosyal Güvenlik sistemi bıçak sırtı yol alıyor

Aktif/Pasif oranı olarak bilinen sigortalı olarak çalışanların emeklilere oranı düşmeye başlamıştır. Bunun anlamı ise sosyal güvenlik sisteminin oluşan yükü karşılamakta ciddi zorluk içinde olduğudur.

Programda bu konuda şu açıklamalara yer verilmiştir; "Geçmişte uygulanan erken emeklilik ve yüksek aylık bağlama oranlarının aktüeryal dengeyi bozması nedeniyle sosyal sigorta sisteminin gelirleri giderlerini karşılayamamakta, yapılan reformlara rağmen sistem açık vermeye devam etmektedir.

Finansman açığını kapatmak için sisteme bütçeden yapılan transfer tutarının GSYH'ya oranı; sosyal sigorta primlerine devlet katkısı, ek ödemeler, faturalı ödemeler, ek karşılıklar, sosyal sigorta primleriyle ilgili teşvik tutarları ve ödeme gücü olmayanların GSS primleri hariç olmak üzere, 2017 yılındaki yüzde 0,79 seviyesinden 2018 yılındaki yüzde 0,48 düzeyine gerilemiştir.

Sosyal sigorta sisteminde finansal sürdürülebilirlik açısından önemli bir gösterge olan aktif/pasif oranı 2017 yılında 1,95 iken 2018 yılında bu oran 1,86 olarak gerçekleşmiştir. Çırak, stajyer ve kursiyerler hariç tutulduğunda ise bu oran 1,82 seviyesinden 1,73'e gerilemiştir."

Eğer ciddi tedbirler alınmazsa ilave emekliler arttıkça ki her yıl sisteme ilave emekli girmekte olduğundan hazineden SGK'ya yapılan transfer ödemelere artacaktır. Bu durum ise sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini ortadan kaldıracaktır.

Gelişmiş ülkelerde ise aktif/pasif oranı 4/1 seviyesindedir. Yani gelişmiş ülkelerde 4 çalışan 1 emekliye bakarken, bizde 2018 yılı için 1.86'ya düşmüştür. Bu oran sosyal güvenlik sisteminin bıçak sırtı yol almaya çalıştığının bir göstergesidir.
Memurlar.Net
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